DIOS Exploration Inc.

July 06, 2020 08:13 ET

July 06, 2020 08:13 ET

MONTRÉAL, 06 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de DIOS EXPLORATION INC. (Dios) a le plaisir d’annoncer qu’un montant de $ 643 695 provenant de l’exercice de bons de souscription (warrants) et de la levée d’options vient garnir les coffres de Dios, soit $ 555 695 de warrants et $ 88 000 de la levée d’options.

Dios remercie ses actionnaires pour leur appui, particulièrement quatre (4) Fonds de Capital de risque Québécois pour leur appui sur le long terme et dans le cadre de leur exercice de warrants totalisant $ 555 695.

La direction de Dios détient directement 10,91 % des actions en circulation (12,7 % entièrement dilué), outre les actions détenues par les familles et amis. Il n’y a pas de bons de souscription en circulation et les 2 040 815 options en vigueur ont une durée de cinq ans. La structure du capital est très serrée et il n’y a jamais eu de consolidation.

Dios complète un levé au sol de géophysique de type PP pour mieux définir les cibles de forage sur le projet K2 détenu à 100% par Dios et un communiqué sera émis après réception, traitement et interprétation des données. La propriété K2 se trouve au sud-ouest de la propriété d’or Elmer d’Exploration Azimut, à la baie James au Québec. Les travaux de Dios ont mis en lumière la cible d’or WI TARGET, un conducteur de 3 km et les indices minéralisés en or-cuivre-argent d’ATTILA, en direction au sud-ouest de la découverte d’or Patwon d’Azimut et montrant des similarités. La stratigraphie prometteuse de K2 est la même que celle de la propriété Elmer d’Azimut, toutes deux juste au nord de la faille régionale Opinaca de direction nord-est vers le sud-ouest.

Au sujet de Dios Exploration Inc.

Dios cible l’excellent potentiel minéral du Québec et de la baie James Eeyou Istchee et vise la découverte de dépôts d’or et de métaux de base de classe mondiale. Ce communiqué fut révisé par M.J. Girard Geo M.Sc., personne qualifiée (43-101).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.