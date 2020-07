MONTRÉAL, 06 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX-LB) (la « Banque ») annonce que Deborah Rose, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation prendra sa retraite de la Banque en février 2021. La transformation étant bien avancée, la Banque s'assurera d’effectuer une transition en douceur au cours des prochains mois tout en s’appuyant sur ses bases solides pour atteindre une performance durable.



