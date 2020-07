ALPHARETTA, Ga., July 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag kondigde Aptean , wereldwijde leverancier van bedrijfskritische software oplossingen, de overname aan van het in Nederland gevestigde DIN Solutions , een full-service ERP leverancier voor bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in de Benelux.



DIN Solutions, opgericht in 1982, levert branchegerichte, cloud software afgestemd op de steeds veranderende behoeften van de markt en haar klanten. Als aanvulling op Aptean’s recente overname van Schouw Informatisering, heeft DIN Solutions toonaangevende oplossingen om data te stroomlijnen, efficiënt te verwerken en een transparantere supply chain te realiseren. Verder versterkt deze acquisitie de robuuste mogelijkheden van Aptean voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, breidt het zijn SaaS-aanbod uit en vergroot het zijn geografische bereik.

“Het verwelkomen van DIN Solutions in de Aptean-familie verstevigt onze missie om wereldwijd de toonaangevende leverancier van enterprise management software voor voedingsmiddelen- en dranken organisaties te worden" aldus TVN Reddy, CEO van Aptean. "Met een platform dat is gebaseerd op Microsoft-technologie en geavanceerde mogelijkheden die speciaal zijn ontworpen voor de unieke uitdagingen van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, versterkt deze investering het vermogen van Aptean om best-in-class technologie te leveren aan bedrijven in het middensegment van de markt."

Pierre van de Moosdijk, CEO van DIN Solutions, voegt hieraan toe "De toetreding tot de Aptean familie biedt ons een unieke kans om ons bereik en onze mogelijkheden uit te breiden waardoor we onze klanten nog meer waarde kunnen bieden, hun IT-behoeften sneller kunnen ondersteunen en nog beter in staat zijn om de efficiëntie van hun bedrijfsvoering te verhogen. We zijn er trots op om samen met onze medewerkers deze uitdagende reis te beginnen en kijken er naar uit om Aptean’s expertise en innovatie te gebruiken voor toekomstige groei en cloud succes in de ERP-industrie voor dranken en voedingsmiddelen."

Over DIN Solutions

DIN Solutions is een full service leverancier voor mid-market bedrijven in de dranken- en voedingsmiddelen industrie Met sterke branche gerichte software op het Microsoft Dynamics 365-platform biedt DIN Solutions haar klanten flexibele en state-of-art ERP & CRM-oplossingen om hun bedrijf te optimaliseren en te laten groeien. Het DIN Solutions team is zowel in Nederland als België actief. Voor meer informatie over DIN Solutions en hun expertise op het gebied van voeding en dranken, bezoek www.dinsolutions.nl .

Over Aptean

Aptean is een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische, branchespecifieke softwareoplossingen. Aptean's doelgerichte ERP- en supply chain management oplossingen helpen bij het aanpakken van de unieke uitdagingen waarmee organisaties in process- en discrete manufacturing, handel & distributie en andere specifieke sectoren te maken hebben. Aptean’s compliance oplossingen zijn gebouwd voor bedrijven die specifieke markten bedienen zoals de financiële sector, gezondheidszorg, biotech en de farmaceutische sector. Meer dan 4.100 organisaties in meer dan 20 industrieën in 54 landen vertrouwen op Aptean's oplossingen om hen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun activiteiten. Voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen, bezoek www.aptean.com .

Aptean is een handelsmerk van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee zij zijn verbonden.