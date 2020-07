Communiqué de presse

Cession d’un immeuble de 27 logements à Meyreuil pour 5,5 M€

Un chiffre d’affaires de 24 M€ : 85 % de précommercialisé et 5% en cours de sécurisation

3 immeubles livrés en 2020, le dernier le sera en 2021

Artea a signé la cession d’un des immeubles du programme de 130 logements à Meyreuil. Cette cession en bloc de 27 logements porte le taux de pré-commercialisation à 85%. Des discussions sont en cours pour la cession d’un ensemble de 5 logements qui porteraient le taux de pré-commercialisation à 90%.

La plupart des immeubles de ce programme seront livrés cette année. Le dernier immeuble objet de la récente cession sera lui livré mi 2021.

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé …). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 64 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 146 M€. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





