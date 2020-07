POUR PUBLICATION IMMEDIATE

BIC : nomination d’un nouveau Directeur Financier

Clichy, France - 6 juillet 2020 - BIC annonce la nomination, à compter de ce jour, de Jim DiPietro au poste de Conseiller Stratégique de Gonzalve Bich, Directeur Général. Jim DiPietro quitte ses fonctions de Directeur Général Délégué et Directeur Financier.

"Je tiens à remercier Jim très chaleureusement pour son leadership éclairé et ses nombreuses contributions à la réussite du Groupe pendant de longues années, en tant que Directeur Financier, puis Directeur Général Délégué. Je me réjouis de pouvoir compter sur son soutien et ses conseils en tant que Conseiller Stratégique" a déclaré Gonzalve Bich.

Chad Spooner succède à Jim DiPietro en tant que Directeur Financier et membre du Comité Exécutif1. Chad a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la finance et était précédemment Directeur Financier de Slingshot Health, une start-up spécialisée dans les technologies de la santé. Il a débuté sa carrière chez General Electric, où il a occupé différents postes de management en audit et en planification financière avant de devenir responsable financier chez GE Energy. Chad a été également Directeur Financier de Raffaela Apparel (une des sociétés du portefeuille de Cerberus Capital Management) et a occupé des postes de direction en finance opérationnelle chez Tenex Capital Management, une société de capital-investissement dont il était l’un des fondateurs.

Gonzalve Bich a commenté "Chad apporte une large connaissance et une grande expertise de la fonction financière. Il sera un atout majeur dans le processus de transformation de BIC".

#

À PROPOS DE BIC

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays sous des marques emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 ainsi que d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A’ dans le classement du CDP.

Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube .





CONTACTS

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes Relations Investisseurs Contacts Presse Sophie Palliez-Capian + 33 6 87 89 33 51



sophie.palliez@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise +33 7 85 88 19 48 Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com



Isabelle de Segonzac : +33 6 89 87 61 39 isegonzac@image7.fr

AGENDA 2020 – DATES À CONFIRMER

Résultats du premier semestre 2020 29 Juillet 2020 Conférence téléphonique et Webcast Résultats du troisième trimestre 2020 28 Octobre 2020 Conférence téléphonique et Webcast Résultats annuels 2020 17 février 2021 Réunion et webcast













1 Le mandat de Directeur Général Délégué de SOCIETE BIC ne sera pas pourvu.







Pièce jointe