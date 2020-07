OTTAWA, 06 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l’organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, co-investit 5 millions de dollars dans les projets devant mener à la mise au point et à la production au Canada de technologies de désinfection automatisée et mains libres pour aider à freiner la propagation de la COVID-19.



Cinq projets exceptionnels recevront du financement dans le cadre du Défi des robots de désinfection de NGen. Avec les contributions de l’industrie, la valeur totale de ces projets dépassera les 10 millions de dollars.

En avril, NGen a mis au défi les entreprises de développer des solutions robotiques novatrices qui réduiraient le nombre d’infections nosocomiales afin de protéger tant la sécurité des patients que celle des travailleurs de la santé, ou qui pourraient désinfecter des espaces et installations privés et permettre à des entreprises de rappeler leurs employés au travail dans un environnement sût et désinfecté. Pour être admissibles au financement, les projets devaient donner des résultats rapidement et avoir un impact sur la COVID-19 dans les six mois. NGen a reçu 34 manifestations d’intérêt et 19 propositions d’entreprises novatrices de partout au Canada.

« La pandémie de COVID-19 pose nombre de défis au Canada, mais elle met aussi en lumière ce que les Canadiens ont de mieux à offrir, affirme Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. En cette période sans précédent, les fabricants canadiens, avec le soutien d’organisations comme NGen, ont développé au Canada des technologies novatrices qui sauveront des vies et dont profiteront les Canadiens maintenant et dans l’avenir. »

« Grâce à ses capacités exceptionnelles de fabrication avancée, le Canada pourrait devenir un chef de file mondial du développement et de la production de solutions de désinfection à grande échelle, dit Jayson Myers, directeur général de NGen. Des robots de désinfection ont été déployés avec succès dans d’autres pays et donnent des résultats prometteurs pour ce qui est de réduire la propagation de la COVID-19 et d’autres maladies infectieuses. La mise en place de capacités semblables au Canada donnera naissance à un tout nouvel écosystème autour de la désinfection robotique avancée, créera des occasions d’affaires, des emplois et du savoir-faire et, par-dessus tout, enracinera davantage de fabrication au pays. »

Les cinq projets retenus par un groupe de spécialistes indépendants pour recevoir du financement sont menés par :

A&K Robotics , de Vancouver (Colombie-Britannique), qui, avec son partenaire Sanctuary AI, mettra au point et offrira rapidement sur le marché Amrud, un robot automoteur pouvant désinfecter de manière autonome de grandes surfaces de plancher et des surfaces souvent touchées. Selon Matthew Anderson, directeur général d’A & K Robotics, « Amrud aidera le personnel de première ligne (médical et autre) dans la lutte contre la COVID-19, à rendre nos lieux de travail et nos écoles suffisamment sûrs pour que le personnel et les élèves puissent reprendre en toute sécurité leur travail et leurs études et à prévenir d’autres pandémies de survenir dans l’avenir. »

AIS (Advanced Intelligence Systems ) , de Burnaby (Colombie-Britannique), qui produira un robot capable de cartographier des environnements à grande échelle, comme les hôpitaux, de se rendre aux points d’intérêt et d’y effectuer une désinfection au rayonnement UV mains libres ne requérant aucune intervention humaine. « Nous croyons fermement que ce projet permettra aux hôpitaux, aux maisons de retraite et au personnel de la santé de gérer les ressources plus efficacement pendant et après la pandémie de COVID-19, dit Afshin Doust, directeur général d’AIS ».

CrossWing , d’Aurora (Ontario), qui fabriquera Cleanbot UV et Cleanbot MIST, deux robots de la prochaine génération qui surmonteront les importantes limites des systèmes de désinfection de première génération. Cleanbot UV permettra l’administration ciblée de rayonnement UV aux endroits où il est le plus nécessaire. Cleanbot MIST pulvérisera une dose de désinfectant bien mesurée à tous les foyers courants de pathogènes. « CrossWing a pu tirer parti de notre expertise en robotique et en systèmes automatisés pour offrir une solution totalement autonome aidant à lutter contre la propagation du virus de la COVID-19 et d’autres pathogènes, selon Stephen Sutherland, directeur général de CrossWing ».

GlobalDWS , de Toronto (Ontario), qui fabriquera son Disinfection Service Robot (DSR). Le DSR est une plate-forme robotique de services totalement autonome, dotée de capacités de désinfection antivirale et de rayonnement UV qui lui permettent d’offrir une solution de désinfection aux commerces et aux lieux de travail essentiels du secteur public. Selon Rami Wehbe, co-fondateur & CTO de GlobalDWS, « Cette solution novatrice soutient le changement de paradigme durable qui est nécessaire pour passer à la nouvelle ère de désinfection des lieux publics et privés. »

PrescientX , de Cambridge (Ontario), qui mettra au point et déploiera un parc d’engins robotiques automoteurs intégrés à un système de désinfection au rayonnement ultraviolet (UV) pour désinfecter rapidement et continuellement les lieux de travail essentiels et protéger le personnel contre la COVID-19 et d’autres maladies infectieuses. La solution combinera la technologie de prévention des infections UVC de PrescientX et la plate-forme robotique autonome et mobile OTTO de Clearpath Robotics. « La première vague d’engins mobiles émettant des rayons UV sera déployée immédiatement dans des environnements de soins de santé à accès contrôlé, affirme Barry Hunt, président-directeur général de PrescientX. Une seconde vague d’engins est destinée aux lieux de travail et aux environnements de fabrication essentiels pour désinfecter les chaînes d’approvisionnement médical et alimentaire, les entrepôts où il y a beaucoup de mouvement et les chaînes d’assemblage entre les quarts de travail. Les robots OTTO sont déjà utilisés dans ces environnements pour déplacer des matériaux. »

Le Défi des robots de désinfection est l’un des nombreux défis que NGen envisage de lancer pour soutenir la relance économique. Le 25 juin, NGen a lancé son Défi d'approvisionnement stratégique en fabrication plus intelligente . Le concours met au défi les fabricants de doter le Canada de capacités d’approvisionnement viables et à prix concurrentiels en produits essentiels dans la lutte contre la COVID-19. NGen investira plus de 15 millions de dollars dans ces projets.

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est une organisation sans but lucratif dirigée par l’industrie manufacturière qui mène la Supergrappe de fabrication de pointe du Canada. NGen a pour mandat de favoriser le développement d’une industrie manufacturière de pointe au Canada, pour le mieux-être et la prospérité de la population canadienne. NGen s’affaire à renforcer la collaboration parmi ses membres, qui comptent plus de 2,500 entreprises manufacturières, sociétés de haute technologie, centres d’innovation et chercheurs, en plus d’offrir du financement et du soutien commercial aux initiatives menées par les acteurs industriels qui visent à développer, mettre en œuvre et élargir des solutions manufacturières transformatrices au Canada et aux fins de commercialisation à l’échelle internationale. En mars 2020, NGen a annoncé un investissement d’au moins 50 millions de dollars par le biais de l’Initiative des supergrappes d’innovation du gouvernement du Canada pour appuyer le développement de solutions manufacturières novatrices pour la lutte contre la COVID-19.

Liens pertinents

Next Generation Manufacturing Canada

Made Smarter Strategic Supply Challenge

Initiative des supergrappes d’innovation

Contact avec les médias :

Robbie MacLeod

Fabrication de la prochaine génération Canada

robbie.macleod@ngen.ca

+1-613-297-3578