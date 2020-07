Daix (France), le 6 Juillet 2020 – Inventiva (Euronext Paris: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), des mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd’hui le début du roadshow dans le cadre de son projet d’offre, sous réserve notamment des conditions de marché, de 8,600,000 actions ordinaires de la société comprenant une offre d'American Depositary Shares (les « ADS »), chacune représentant une action ordinaire aux États-Unis (l'« Offre U.S. ») et une offre concomitante d'actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis (l'« Offre Européenne ») et ensemble, l'« Offre Globale ». Inventiva prévoit d'accorder aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15% du nombre total d'ADS et d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l’Offre Globale seront émis par la Société. La Société a procédé à une demande d’admission de ses ADSs sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « IVA ». Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le symbole « IVA ».

Jefferies LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated et Guggenheim Securities, LLC agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l’Offre Globale. H.C. Wainwright & Co., LLC agit en tant que chef de file et Roth Capital Partners, LLC et KBC Securities USA LLC agissent en tant que chefs de file associés pour l'Offre U.S.

Namsen Capital intervient en qualité de conseil en marchés de capitaux d'Inventiva.

Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADSs et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres.

Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises par le biais d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public à l'exclusion des offres visées à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier et dans le cadre des dispositions de l'article L.225-136 du Code de commerce et conformément aux 15ème et 19ème résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 28 mai 2020.

Le contrat de liquidité entre la société et Kepler Cheuvreux est suspendu jusqu'au 9 août 2020.

L'offre des titres auxquels fait référence ce communiqué de presse sera faite uniquement par le biais d'un prospectus (F-1). Des exemplaires dudit prospectus (F-1) préliminaire peuvent être obtenus auprès de : Jefferies LLC, 520 Madison Avenue New York, NY 10022, ou par téléphone au 877-547-6340 or 877-821-7388, ou par e-mail à Prospectus_Department@Jefferies.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, A l’attention de : Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104 ou par téléphone au (415) 364-2720 ou par e-mail à syndprospectus@stifel.com, ou Guggenheim Securities, LLC, A l’attention de : Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, ou par téléphone au 212-518-9544, ou par e-mail à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com

Une déclaration d’enregistrement sous la forme d'un Form F-1 relative à ces titres a été déposée auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront être vendus et aucune demande de souscription ne pourra être acceptée avant que la déclaration d’enregistrement n'entre en vigueur.

Une demande d'admission des actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale sera faite auprès du marché réglementé d'Euronext à Paris conformément au prospectus d’admission qui sera soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») comportant le Document d'Enregistrement Universel 2019 de la Société, déposé auprès de l’AMF le 19 juin 2020, sous le numéro D.20-0551 qui incorpore par référence le rapport financier annuel 2019, ainsi qu’une Note d’Opération, comportant un résumé du prospectus. Des copies du Document d'Enregistrement Universel 2019 sont disponibles gratuitement au siège social de la Société situé 50 rue de Dijon, 21121 Daix, France, et peuvent être consultés, sur son site Internet (www.inventivapharma.com) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale.



À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la NASH, des MPS et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif.

Forte de son expertise et de son expérience significative dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique, Inventiva développe actuellement deux candidats médicaments, ainsi qu’un portefeuille important de plusieurs programmes en stade préclinique.

Lanifibranor, son candidat médicament le plus avancé, est actuellement en cours de développement pour le traitement de patients atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive, pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé. Inventiva a récemment publié des résultats positifs de son étude clinique de Phase IIb évaluant lanifibranor pour le traitement des patients atteints de la NASH.

Odiparcil est le second candidat médicament au stade clinique que Inventiva développe pour le traitement de patients souffrant d'un sous-type de MPS, un groupe de maladies génétiques rares. Un essai clinique de Phase I/II chez l’enfant atteint de la MPS VI est en cours de préparation à la suite de la publication des résultats positifs de l‘essai clinique de Phase IIa réalisé chez des patients adultes atteints de la même maladie fin 2019.

En parallèle, Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie pour son programme dans la voie de signalisation Hippo. Par ailleurs, la Société a conclu un partenariat stratégique avec AbbVie dans le domaine des maladies auto-immunes. AbbVie a démarré le développement clinique d’ABBV-157, un candidat médicament pour le traitement de la forme modérée à sévère du psoriasis, issu de sa collaboration avec Inventiva. Ce partenariat permet le versement à Inventiva de paiements d'étapes en fonction de l’atteinte d’objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre de ce partenariat.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 70 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Par ailleurs, Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240.000 molécules, dont environ 60% sont la propriété de la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext : IVA – ISIN : FR0013233012). ww.inventivapharma.com





Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à l'Offre Globale, y compris : la réalisation, le calendrier et la taille de l'Offre Globale, ainsi que des déclarations concernant les plans de développement clinique d'Inventiva, sa stratégie commerciale et réglementaire, et sa performance future attendue. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques en cours ou prévus, y compris ceux de lanifibranor et odiparcil, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires comme la FDA et l’EMA, concernant les produits-candidats de la Société, au succès de stratégies d’in-licensing et d’out-licensing, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, incluant l’Offre Globale envisagée, ainsi qu’à ceux identifiés et développés dans les documents publics publiés par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, notamment dans le Document d’Enregistrement Universel 2019, pour obtenir des informations complémentaires sur ces facteurs, risques et incertitudes.

Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué. Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Inventiva dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse a été réalisé en langues française et anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.





