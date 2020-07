OTTAWA, 06 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à de nouveaux rapports faisant état de retards persistants et effarants dans le traitement des demandes de réclamations à Anciens Combattants Canada (ACC), La Légion royale canadienne en appelle à des mesures d'amélioration supplémentaires.



Or, les idées proposées pour simplifier le système et contribuer à éliminer l'arriéré ont à maintes reprises longuement été débattues.

Nous tenons à féliciter ACC pour sa décision d'augmenter les effectifs, d'utiliser un modèle plus efficace d'équipes d'accueil - Équipes responsables des prestations aux vétérans (ERPV) - et de s'efforcer de créer un outil précis de calcul des temps d'attente. Il s'agit là de mesures très positives, dont la pleine mise en œuvre réduira la frustration et le sentiment de désespoir des vétérans, et de ceux qui les servent.

Notre plus grand souci actuel porte sur les quelque 20 000 demandes pour lesquelles il manque encore des renseignements et qui demeurent en suspens. Le plan de traitement de ces demandes n'est pas connu et nécessite une attention immédiate.

La réponse à ce problème réside dans une mise en œuvre rapide de toutes les actions et idées nécessaires.

Thomas D. Irvine, CD, Président national, La Légion royale canadienne