CALGARY, Alberta, 06 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée annonce aujourd’hui que le 1er janvier 2021, Jim Hall, CFA, président du conseil, quittera son poste de cogestionnaire de la stratégie d’actions canadiennes Mawer et de la stratégie d’actions mondiales Mawer pour se concentrer à temps plein sur son rôle de président du conseil ainsi que sur la gestion des risques de placement.



À titre de président du conseil d’administration, M. Hall continuera d’élaborer, d’améliorer et de superviser la stratégie de la Société et l’exécution de son plan d’affaires. En tant que responsable de la gestion des risques de placement, il continuera de surveiller les développements macroéconomiques, les tendances mondiales, les thèmes de placement, de même que les perspectives et les risques des titres en portefeuilles. Fort de ses 20 ans et plus de service, y compris comme chef des placements de 2004 à 2018, son niveau de compréhension unique et sa perspicacité constituent des atouts de taille pour ces deux rôles.

Paul Moroz, CFA, chef des placements, demeurera gestionnaire principal de la stratégie d’actions mondiales. Vijay Viswanathan, CFA, directeur de la recherche, demeurera gestionnaire principal de la stratégie d’actions canadiennes.

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels.

