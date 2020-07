QUÉBEC, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file en matière de technologies avancées d’aide à la conduite et de conduite autonome, est fière d’annoncer l’acquisition de la société de logiciels de fusion de données de capteurs et de perception VayaVision.



LeddarTech appuie les intégrateurs de systèmes automobiles de rangs 1 et 2 grâce à une plateforme ouverte de détection pour l’automobile et la mobilité. Cette plateforme comprend le LeddarEngine™, qui repose sur le LiDAR. Il existe un consensus dans l’industrie pour considérer que les applications de conduite autonome de niveau 3 à 5 requièrent de nombreux capteurs et combinaisons de LiDAR, de radars et de caméras. Le développement de la technologie de fusion de données des capteurs augmente considérablement le temps de mise en marché, le coût et le risque pour les clients. L’intégration des technologies, des produits et de l’expérience de VayaVision permettra à LeddarTech de raccourcir le temps de mise en marché, tout en réduisant sensiblement pour les clients les coûts de développement et les risques associés, grâce à la fusion de données de capteurs et la perception supportant des systèmes allant d’un capteur unique à des combinaisons de capteurs multiples et une solution matérielle et logicielle de type « agnostique ».

VayaVision, fondée en Israël en 2016 par le Dr. Nehmadi Youval et Ronny Cohen, est une entreprise de haute technologie pionnière dans le domaine de la fusion de données de capteurs et de la perception. Elle propose ses solutions aux joueurs clés de l’industrie automobile actifs dans le développement de systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome (systèmes ADAS/AD) de niveau 2 à 5. L’équipe de VayaVision est composée d’experts en vision artificielle et en réseaux de neurones artificiels.

La plateforme ouverte de LeddarTech, axée sur sa technologie brevetée de LiDAR à traitement de signal numérisé, combinée au logiciel de fusion de données brutes de capteurs et de perception de VayaVision, générera le modèle environnemental le plus précis en vue du déploiement à grande échelle d’applications ADAS/AD à un coût optimisé. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie à long terme de plateforme ouverte de LeddarTech qui vise à offrir un produit ADAS/AD de bout en bout en matière de fusion de données de capteurs et de perception et qui soit polyvalent, flexible et évolutif afin de permettre aux clients d’innover et d’accélérer leurs délais de commercialisation. Le premier produit logiciel de fusion de données et de perception sera disponible pour démonstration auprès de clients clés durant le dernier trimestre 2020 et pour la production au cours du premier semestre 2021.

Sommaire des avantages pour les clients

Une solution matérielle et logicielle de plateforme de fusion de données de capteurs de type « agnostique »

Un produit logiciel de perception permettant la fusion des données des caméras, du radar et du LiDAR pour un temps de mise en marché accéléré

Une solution économique pour tirer parti des capteurs grand public

Une solution matérielle souple qui s’adapte à n’importe quelle configuration de capteurs

Une plateforme qui s’adapte aux systèmes de niveau 2 à 5, du système à capteur unique au système à 15 capteurs

Accès aux solutions à valeur ajoutée de notre Écosystème Leddar™ et de nos partenaires stratégiques

« Je suis ravi que VayaVision soit maintenant sous le giron de LeddarTech », a déclaré M. Ronny Cohen, cofondateur et ancien chef de la direction de VayaVision. « LeddarTech est un chef de file dans le domaine de la détection. Avec son approche d’architecture ouverte, elle a établi une présence mondiale et durable dans les solutions avancées d’aide à la conduite et de conduite autonome destinées au marché automobile et de la mobilité. La combinaison de nos technologies permettra à LeddarTech de proposer sur le marché une plateforme de bout en bout unique, ce qui accélérera le déploiement évolutif et abordable de systèmes ADAS/AD en toute sécurité ».

« L’acquisition de VayaVision est décisive car elle permet d’associer sa technologie de fusion de données de capteurs et de perception et la plateforme LeddarEngine™ éprouvée de LeddarTech », a mentionné Charles Boulanger, président et chef de la direction de LeddarTech. Avant de poursuivre : « Les solutions existantes sur le marché, à capteur unique, n’offrent pas la performance, la souplesse, l’extensibilité et le rapport coût-efficacité exigés par le marché pour un déploiement de masse. Notre plateforme LeddarEngine, construite sur une architecture logicielle ouverte, associée à la fusion de données de capteurs et à la perception de VayaVision, permettra à LeddarTech de répondre aux besoins des clients en matière de solutions de détection indépendantes du matériel, évolutives et adaptables à n’importe quelle configuration de véhicule et de capteurs ».

VayaVision est désormais une filiale de LeddarTech et sera dorénavant désignée VayaVision, une société LeddarTech dans toutes les communications d’entreprise.

À propos de LeddarTech®

Joueur de premier plan de l’industrie du LiDAR solid-state, LeddarTech offre la plateforme de détection pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive. Cette plateforme repose sur le LeddarEngine™, une suite unique de systèmes sur puce de classe automobile certifiés en termes de sécurité fonctionnelle qui travaillent conjointement avec le logiciel exclusif de traitement de signal LeddarSP™. Détentrice de plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes de guidage routier et de conduite autonome. LeddarTech dessert également le marché de la mobilité par la production de modules LiDAR solid-state haute performance destinés aux navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison et robotaxis. Ces modules sont développés afin d’appuyer le marché de la mobilité mais aussi de démontrer les capacités de la plateforme LeddarTech pour le marché automobile et de la mobilité comme base de développement pour d’autres fournisseurs de LiDAR.

Pour plus d’information sur LeddarTech, consultez www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube.

Personne-ressource :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing et communications corporatives, LeddarTech Inc.

Tél. : 1 418 454-1619

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a0bfd7d-2dfc-4fcb-9c8b-a48422b5d99a