A LeddarTech dá suporte a integradores de sistemas automotivos de nível 1–2 com uma plataforma aberta de detecção de mobilidade e automotiva, incluindo a sua LeddarEngine™ baseada em LiDAR. Há um consenso no sector de que as aplicações de accionamento autónomo de nível 3–5 necessitam de múltiplos sensores e combinações de sensores de LiDAR, radar e câmaras. O desenvolvimento da fusão de sensores aumenta significativamente o tempo de introdução do produto no mercado, o custo e o risco dos clientes. A integração das tecnologias, dos produtos e dos conhecimentos especializados da VayaVision permite que a LeddarTech acelere a introdução de produtos no mercado, reduzindo significativamente os custos e riscos de desenvolvimento do cliente com uma pilha de percepção e fusão de sensores escalada de um único sensor para múltiplas combinações de sensores, e é agnóstica em termos de hardware e software de sistema operativo.

A VayaVision , fundada em 2016 pelo Dr. Nehmadi Youval e por Ronny Cohen, com sede em Israel, é uma empresa de tecnologia profunda (“deep-tech”) pioneira no campo da percepção e fusão de sensores, que fornece soluções de autonomia para os principais intervenientes da indústria automotiva, abordando casos de utilização de AD (Autonomous Driving – condução autónoma) e ADAS (Advanced Driver Assistance Systems – sistemas de assistência ao condutor avançados) de nível 2–5. A equipa da VayaVision é composta por especialistas em Visão Computacional e Robótica, bem como em Redes Neurais Profundas.

A plataforma aberta da LeddarTech baseada na sua tecnologia digital de processamento de sinal de forma de onda completa, em combinação com a pilha de software de percepção e fusão de sensores de dados não processados da VayaVision, proporcionará o modelo ambiental mais preciso, permitindo a implementação em volume de aplicações ADAS e AD económicas. Esta aquisição encaixa-se perfeitamente na estratégia de plataforma aberta consagrada da LeddarTech de forma a fornecer um produto de pilha de percepção e fusão de sensores ADAS e AD de ponto a ponto que é adaptável, flexível e escalável para permitir que os clientes inovem e acelerem a introdução de produtos no mercado. O primeiro produto da pilha de software de percepção baseado no sensor Leddar Pixell™ LiDAR da LeddarTech estará disponível para amostragem e demonstração ao cliente líder no quarto trimestre de 2020 (ano civil) e para produção até ao final do primeiro semestre de 2021 (ano civil).

Resumo dos Benefícios para o Cliente

Solução de plataforma de fusão de sensores agnóstica em termos de hardware e software

Produto de software de percepção que permite a fusão de câmara, radar e LiDAR e a consequente aceleração da introdução do produto no mercado

Solução económica para tirar partido dos sensores prontos a utilizar

Solução de hardware flexível que se adapta a qualquer configuração de sensores

Plataforma que consegue escalar do nível 2 para o nível 5, de um único sensor para até quinze sensores

Acesso a soluções de valor acrescentado do nosso Leddar Ecossystem™ e parceiros estratégicos

“Estou muito contente com a aquisição da VayaVision por parte da LeddarTech”, afirmou Ronny Cohen, co-fundador e ex-CEO da VayaVision. “A LeddarTech é líder em detecção com uma arquitectura aberta além de ter uma pegada global e um historial de fornecimento de soluções ADAS e AD para o mercado automotivo e de mobilidade. As nossas tecnologias combinadas permitem que a LeddarTech forneça uma plataforma única e de ponto a ponto ao mercado, que irá acelerar a implementação segura, escalável e acessível de ADAS e AD.”

“A aquisição da VayaVision adiciona uma base crucial através da combinação da sua tecnologia de percepção e fusão de sensores com a plataforma LeddarEngine da LeddarTech”, afirmou Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. O Sr. Boulanger enfatizou igualmente o seguinte: “As soluções de sensor único existentes no mercado não proporcionam o desempenho, a flexibilidade, a escalabilidade e a relação custo-eficácia de que o mercado necessita para permitir a implementação em massa. A nossa plataforma LeddarEngine criada com base numa arquitectura aberta de software, em combinação com a percepção e fusão de sensores da VayaVision, permite que a LeddarTech satisfaça as necessidades dos clientes em termos de soluções de detecção que sejam agnósticas em termos de hardware, escaláveis e adaptáveis a qualquer configuração de veículo e sensor”.

A VayaVision é agora subsidiária da LeddarTech, passando a chamar -se VayaVision, a LeddarTech Company em todas as comunicações empresariais.

Sobre a LeddarTech®A LeddarTech é um líder do sector ao fornecer a plataforma de detecção para o mercado automotivo e de mobilidade mais versátil e escalável baseada na exclusiva LeddarEngine, que consiste num conjunto de SoCs para o mercado automotivo com certificado de segurança funcional que trabalha juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por várias inovações associadas a aplicações de detecção remota de mobilidade avançadas, tendo mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) que melhoram as capacidades de ADAS e AD. A LeddarTech também serve o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho e estado sólido para vaivéns autónomos, camiões, autocarros, veículos de entrega e robotáxis. Estes módulos são desenvolvidos, não só para apoiar o mercado de mobilidade, como também para demonstrar as capacidades da plataforma automotiva e de mobilidade da LeddarTech enquanto base para outros fornecedores LiDAR.

