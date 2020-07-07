加拿大魁北克省, July 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶 (AD) 技术领军企业。日前，LeddarTech 宣布收购传感器融合与感知软件企业 VayaVision。

LeddarTech 向 1 级和 2 级汽车系统集成商提供开放汽车和移动感知平台支持，包括其基于 LiDAR 的 LeddarEngine™。业界已达成共识，3 至5 级自动驾驶应用需要使用多个传感器，以及 LiDAR、雷达和摄像头三种传感器的组合。传感器融合开发会大幅增加客户的产品上市时间、成本和风险。在整合 VayaVision 的技术、产品和专业知识后，LeddarTech 可以通过传感器融合与感知堆栈帮助客户加快他们的产品上市时间，同时减少客户开发成本和风险，该堆栈可以将单一传感器扩展到多传感器组合，并且是跨硬件和操作系统软件的。

VayaVision 是一家由 Nehmadi Youval 博士和 Ronny Cohen 于 2016 年在以色列成立的深科技企业，是传感器融合与感知领域的先驱。VayaVision 主要为汽车行业的核心企业提供自动驾驶解决方案，解决了 L2~L5 ADAS（高级驾驶辅助系统）和 AD（自动驾驶）的用例。其团队由机器和电脑视觉以及深度神经网络专家组成。

LeddarTech 基于其全波形数字信号处理技术的开放平台，加上 VayaVision 的原始数据传感器融合与感知软件堆栈，能够提供最准确的环境模型，从而能大规模部署经济高效 的 ADAS 和 AD 应用。本次收购完美契合 LeddarTech 的长期开放平台战略，旨在提供适应性强、灵活且可扩展的端到端 ADAS & AD 传感器融合与感知堆栈产品，促进客户创新并加快他们的产品上市时间。第一款基于 LeddarTech Leddar Pixell™ LiDAR 传感器的感知软件堆栈产品将于 2020 年第四季度向潜在客户演示并制样，并于 2021 年上半年投产。

客户利益总结

它是一个跨硬件和软件的传感器融合平台解决方案

它是一款可以实现摄像头、雷达和 LiDAR 融合，进而加速上市时间的的感知软件产品

它是一个利用现成传感器的经济高效解决方案

它是一个灵活的硬件解决方案，可以适合于任何传感器设置

它是一个可以从 L2 扩展到 L5，从单一传感器扩展到高达 15 个传感器的平台

从 Leddar Ecosystem™ 和战略合作伙伴获得增值解决方案

VayaVision 共同创始人兼前 CEO Ronny Cohen 先生表示：“我很高兴 VayaVision 现在已归于 LeddarTech 旗下。”“LeddarTech 是感知行业的领军企业，具有开放式的架构，而且有向汽车和移动市场提供 ADAS 和 AD 解决方案的全球足迹和历史。我们的组合技术使 LeddarTech 能向市场提供独一无二的端到端平台，加速安全、可扩展和价格合理的ADAS 和 AD 部署。”

LeddarTech CEO Charles Boulanger 表示：“通过收购 VayaVision，他们的传感器融合与感知技术与 LeddarTech 成熟的 LeddarEngine 平台相得益彰，补全了至关重要的一块拼图。”Boulanger 先生强调：“市面上现有的单一传感器解决方案无法满足大规模部署所需的性能、灵活性、可扩展性和经济性。我们的基于开放式软件架构的 LeddarEngine 平台，加上 VayaVision 的传感器融合与感知技术，使 LeddarTech 能满足客户对跨硬件、可扩展且适合任何车辆和传感器配置的感知解决方案的需求。”

VayaVision 现已成为 LeddarTech 的子公司，此后在所有企业通信中将称为 LeddarTech 子公司 VayaVision。

LeddarTech® 简介

LeddarTech 是行业领导者，提供基于独特 LeddarEngine 的最通用且可扩展的汽车和移动感知平台，该平台由一系列车规级功能安全认证的系统级芯片 (SoC) 组成，与专有的 LeddarSP™ 信号处理软件协同工作。公司致力于尖端移动遥感应用的多项创新，拥有 70 多项专利技术（已授予或申请中），增强了高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶性能。LeddarTech 还为移动市场提供固态高性能 LiDAR 模块解决方案，用于自动驾驶穿梭巴士、卡车、公共汽车、货运车辆和自动驾驶出租车等。研发此类模块不仅用于支持移动市场，同时也彰显出 LeddarTech 在自动驾驶和移动平台方面的实力，为其他 LiDAR 供应商提供最佳开发基础。

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联系方式：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球营销和传播副总裁

电话：+1-418-454-1619

daniel.aitken@leddartech.com

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