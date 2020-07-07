加拿大魁北克市, July 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 的 ADAS 及 AD 技術領先業界，現宣佈收購感測器融合感知軟體公司 VayaVision。



LeddarTech 透過開放式汽車及移動感應平台（包括基於光學雷達 (LiDAR) 的 LeddarEngine™）為第 1-2 代汽車系統整合商提供支援。業界一致認為，應用於第 3 級和第 5 級自動駕駛需要多個感測器及光學雷達 (LiDAR)、雷達和攝影機的感測器組合。感測器融合技術的發展大幅縮短客戶的產品推出時間，並降低成本和風險。整合 VayaVision 技術、產品，以及專長，讓 LeddarTech 提供可以由單一感測器擴展至多個感測器的感測器融合感知技術產品，這個多硬體及軟體的操作系統可協助客戶加快產品推出時間，同時降低開發成本和風險。

VayaVision 於 2016 年由 Dr Nehmadi Youval 及 Ronny Cohen 在以色列創立，以深科技為主導，是感測器融合感知技術的先鋒，為汽車業的主要公司提供自動駕駛解決方案，處理由 L2 至 L5 ADAS（高級駕駛者輔助系統 Advanced Driver Assistance Systems）及 AD（自動駕駛 Autonomous Driving）的使用案例。VayaVision 團隊由 Machine and Computer Vision 及 Deep Neural Networks 的專家組成。

LeddarTech 的開放式平台根據「全波形」數位訊號處理技術，搭配 VayaVision 的原始數據感測器融合感知軟體，將組成最高度準確的環境模型，可以大量應用 ADAS 及 AD，並同時具備成本效益。該收購完美配合 LeddarTech 長期秉承的開放式平台策略，提供靈活、可調整和可擴充的終端至終端 ADAS 及 AD 感測器融合感知技術輔助產品，促進客戶創新，並加快產品推出時間。首款建於 LeddarTech Leddar Pixell™光學雷達 (LiDAR) 感測器的感知技術軟體輔助產品將於 2020 年第 4 季（日曆年）向主要客戶展示及供其試用，並於 2021 年首半年 （日曆年）投入生產。

客戶利益摘要

多硬體和軟體感測器融合平台解決方案

覆蓋攝影機、雷達及光學雷達 (LiDAR) 的感知軟體產品，可以加快產品的推出時間

具成本效益的解決方案，可以加強利用現成感測器

可以調節配合任何感測器設定的靈活硬體解決方案

可以由 L2 擴展至 L5 的平台，由單一感測器擴展至 15 個感測器

可以使用 Leddar Ecosystem™ 及策略合作夥伴的價值性解決方案

「我很高興 VayaVision 現在成為 LeddarTech 的一份子。」VayaVision 共同創辦人兼前行政總裁 Ronny Cohen 先生說：「LeddarTech 領先感應技術界，擁有開放式平台架構、全球業務和歷年來為汽車和移動市場提供 ADAS 和 AD 解決方案的經驗。我們組合技術，讓 LeddarTech 在市場推出獨一無二的終端至終端平台，令應用 ADAS 及 AD 更安全、更經濟，而且更可以擴展。」

LeddarTech 的行政總裁 Charles Boulanger 說：「收購 VayaVision 讓 LeddarTech 現有的 LeddarEngine 平台，與 VayaVision 的感測器融合感知技術結合，為我們增加一條重要的發展支柱。」 他強調：「市場現有的單一感測器解決方案並不能提供大規模應用所需的績效、靈活性、可擴充性及成本效益。我們的 LeddarEngine 平台基於開放式軟體架構，結合 VayaVision 的感測器融合感知技術，讓 LeddarTech 為客戶提供所需的多硬體、可擴充及可調整的感測技術解決方案，以配合任何車輛及感測器設置。」

VayaVision 現成為 LeddarTech 的附屬公司，並且在之後所有企業通訊，將稱為「LeddarTech 的部門 VayaVision」。

關於 LeddarTech®

LeddarTech 是業界領導者，提供建基於獨特的 LeddarEngine 的最多功能、最靈活的汽車及移動感應平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSP™ 信號處理軟體共同協作。我們公司負責尖端的移動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 和自動駕駛能力。LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能光學雷達 (LiDAR) 模組解決方案，用於自動駕駛的接駁巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及智能出租車。這些模組旨在支援移動市場，同時也展示 LeddarTech 為其他光學雷達 (LiDAR) 供應商賴以建構項目的汽車和移動平台。

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聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 市場推廣與通訊副總裁

電話：+1-418-454-1619

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。

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