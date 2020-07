July 07, 2020 02:00 ET

July 07, 2020 02:00 ET

Stockholm, 7 juli 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI har ingått ett treårigt licensavtal värt 72 000 USD för sin utbildningslösning KAIT med Stuki Co., Ltd. (”Stuki”), ett sydkoreanskt bolag för utbildningsinnehåll som expandera sin verksamhet till den privata utbildningsmarknaden i Sydkorea. Stuki kommer även att samarbeta med Knowledge AI för att ta fram en lösning för testförberedelse för antagningsprovet till högskolor i Sydkorea. Det är allmänt ansett att marknadsstorleken för tjänster relaterade till antagning till sydkoreanska högskolor är ca. en miljard USD per år.



Knowledge AI har också ingått ett ettårigt licensavtal värt ca. 10 000 USD med en grundskola i Hillsborough School District i delstaten Florida, USA.

”Vi börjar se att skolor förbereder sig för att återgå till vanlig undervisningsverksamhet efter nedstängningen och är glada över att skolor väljer att implementera vår mjukvaruplattform när de öppnar igen. Avtalet med Stuki är viktigt för oss eftersom Stuki kommer att förse vår plattform för B2C-lösning i Sydkorea med innehåll”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

