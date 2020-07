Persbericht

Brussel, 7 juli 2020

Xavier Pichon benoemd tot CEO van Orange Belgium

De raad van bestuur van Orange Belgium heeft beslist om Xavier Pichon met ingang van 1 september 2020 tot CEO van Orange Belgium te benoemen.

Xavier Pichon heeft 20 jaar ervaring op de teller als lid van het uitvoerend comité in grote bedrijven. Hij begon zijn carrière in 1990 als Head of Finance bij de Bouygues Group. De Fransman vervulde vervolgens een Audit & Consulting-functie bij Calan Ramolino/Salustro Reydel en maakte in 1998 de overstap naar Orange, waar hij verschillende functies bekleedde, onder andere die van Chief Finance Officer bij Orange France en Group Head of Investor Relations. Zijn laatste rol was die van Deputy CEO bij Orange France, waar hij instond voor Finance, Strategy, Transformation and Development. Hij was voorzitter en lid van de raad van bestuur van verschillende Orange-filialen. Xavier Pichon leidde daar mee een van de meest succesvolle transformaties in telecom in goede banen. In oktober 2018 ging hij eerst in Parijs en vervolgens in het Australische Sydney bij de Boston Consulting Group aan de slag. Hij was er kernlid van de TMT Practice die zich wereldwijd richt op grootschalige transformaties. Xavier wordt geprezen voor zijn leidinggevende kwaliteiten, zijn sterke strategische expertise en zijn ruime ervaring met relaties tussen investeerders en stakeholders.

Johan Deschuyffeleer, voorzitter van de raad van bestuur van Orange Belgium, verklaarde het volgende: "We zijn verheugd Xavier Pichon als onze nieuwe CEO te mogen verwelkomen. Met zijn 20 jaar ervaring in telecommunicatie en een sterke focus op financiën, geavanceerde technologieën en transformatie, is Xavier perfect op de hoogte van de telecomsector en zijn bedrijfsmodel. Terwijl België een digitale transformatie ondergaat, brengt Xavier al zijn ervaring mee naar de top van de Orange Group om Orange Belgium met succes te leiden en om te vormen tot een meer digitale en flexibele operator die zijn klanten centraal plaatst in zijn strategie."

Ramon Fernandez, de Deputy CEO van Orange, Finance, Performance and Europe Director zei het volgende over deze aankondiging: "De ruime expertise en vaardigheden van Xavier zijn de sleutel om door te gaan op het succesvolle traject dat Orange Belgium heeft afgelegd onder Michaël Trabbia, die net tot Chief Technology and Innovation Officer van de Orange Group werd benoemd. Ik wil Michaël nogmaals bedanken voor zijn belangrijke bijdrage aan de groei van Orange Belgium, meer bepaald door zijn 'Bold challenger'-strategie. Tegelijk heet ik Xavier van harte welkom in ons team."

Na zijn benoeming verklaarde Xavier het volgende: "Het is mij een eer en een genoegen om de fakkel van Michaël Trabbia bij mijn terugkeer naar de Orange Group te mogen overnemen. Zijn werk met het uitvoerend comité is een voorbeeld van een bijzonder succesvolle transformatie van een uitdagende operator in een levendige en uitermate competitieve markt. Dankzij dit succes kon Orange Belgium zijn essentiële opdrachten - connectiviteit en dienstverlening - blijven verzekeren tijdens de ongezien crisis die we nu doormaken. Ik wil de voorzitter van de raad van bestuur Johan Deschuyffeleer en de leden van de raad van bestuur Stéphane Richard, Gervais Pellissier en Ramon Fernandez bedanken voor het vertrouwen dat ze me schenken. Het is mijn absolute prioriteit om met de steun van de raad van bestuur en Mari-Noëlle Jégo-Laveissière de strategie voort te zetten die nu al drie jaar met succes wordt gevolgd.

Xavier Pichon is een 53-jarige Fransman. Hij studeerde af aan de 'Ecole de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris'. Hij is getrouwd en vader van vijf kinderen.

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een van de grootste telecomoperatoren op de Belgische telecommarkt met meer dan drie miljoen klanten. Orange is via zijn filiaal Orange Communications Luxembourg ook in Luxemburg actief.

Als convergente speler bieden we mobiele telecomdiensten, internet en televisie voor particuliere klanten en innovatieve mobiele en vaste telefoniediensten voor zakelijke klanten aan. Ons superieure mobiele netwerk, waarin we voortdurend investeren, ondersteunt 2G-, 3G-, 4G- en 4G+-technologie.

Orange Belgium is een dochteronderneming van de Orange Groep, een van de toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internettoegang en een van de grootste aanbieders van telecomdiensten voor bedrijven ter wereld.

Orange Belgium is genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).

Meer informatie vindt u op: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

Contactpersonen voor de pers

Younes Al Bouchouari – younes.albouchouari@orange.com - +32 477 69 87 73

Annelore Marynissen – Annelore.marynissen@orange.com - +32 479 016 058

press@orange.be

Bijlage