Paris, le 7 juillet 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, annonce lancer “ Scaler , the Atos Accelerator ”, son nouveau programme à destination des startups et PME, qui met l’accent sur une approche sectorielle, sur la sécurité et sur la décarbonation. Il réunit les équipes d'Atos et des startups sélectionnées afin de co-créer des solutions digitales innovantes pour des clients dans des secteurs d’activité spécifiques, en bénéficiant d'une mise sur le marché commune et accélérée. Atos Scaler soutient également les stratégies de sécurité et de décarbonation d'Atos et en fait des éléments-clés de son approche.

Chaque année, une quinzaine de startups ou PME seront sélectionnées pour développer leurs projets en fonction de cas d’usages propres à chaque secteur d’activité et contribueront à enrichir l'offre actuelle d'Atos. Chaque startup ou PME apporte des solutions sectorielles spécifiques, dans la lignée du nouveau plan stratégique d'Atos (« SPRING »), qui propose une approche centrée sur le client, par secteur d’activité .

Ce programme est une nouvelle étape dans la collaboration fructueuse d'Atos avec les startups et les PME, qui a déjà donné lieu à de nombreux projets réussis.

"Atos Scaler souligne la valeur de la collaboration, en facilitant l’open innovation et en donnant naissance à des applications industrielles très concrètes, avec une mise sur le marché accélérée", déclare Elie Girard, Directeur Général d'Atos. "Notre nouvel accélérateur est un atout majeur pour Atos. Il enrichit nos solutions actuelles pour mieux soutenir le parcours d'innovation de nos clients, s’inscrit dans la stratégie d'Atos, et permet d’accompagner au mieux les membres de Scaler. L’approche sectorielle, la décarbonation et la sécurité ont été des aspects-clés dans la sélection des startups et deviendront des critères encore plus importants à l’avenir".

Les 14 startups mentionnées ci-dessous et détaillées ici sont sélectionnées pour le lancement d'Atos Scaler :

* Les startups avec lesquelles Atos travaille sur des projets de décarbonation

Une approche centrée sur le secteur d’activité des clients

Les entreprises sélectionnées ont déjà testé et confirmé l’intérêt du marché. La plupart d'entre elles ont déjà travaillé au moins une fois avec Atos, et Scaler leur permettra de bénéficier de l'empreinte internationale du Groupe. Elles apportent à Atos leur expertise et des cas d'utilisation sectoriels, ajoutant ainsi une valeur immédiate au parcours des clients d'Atos.

Un tremplin pour le développement commercial des startups

Atos s'engage à donner accès à ses clients et à aider les startups à signer de nouveaux contrats – traduisant ainsi l'open innovation en réalisations commerciales concrètes. Les startups sélectionnées sont intégrées dans les activités d'Atos avec, notamment, la création de démonstrations qui seront disponibles dans les centres de technologie et d’innovation d'Atos à travers le monde, des ateliers clients communs ou hackathons. Scaler permettra aux startups d'accélérer leur développement en quelques mois seulement, en accédant aux clients et partenaires du Groupe et en bénéficiant de sa présence internationale.

Dans le cadre du programme, les startups auront accès aux ressources-clés d'Atos : experts en développement commercial international (pour se développer au-delà de leur marché actuel) ; conseils en matière d'innovation client ; solutions d'hébergement de données, plateforme d'idéation et de DevSecOps ; plateforme Google Cloud ; HPC-as-a-Service. Elles bénéficieront d'un soutien privilégié tout au long de leur parcours Scaler.

Un focus sur la sécurité digitale

Atos a développé une expérience unique en matière d'innovation afin de protéger les utilisateurs finaux, l'Internet des objets et les données, de détecter les menaces et d'y répondre. Atos dessert le monde connecté (villes intelligentes, OT dans les transports et Industrie 4.0), développe des systèmes critiques, et s'occupe de la sécurité économique avec des solutions telles que le cloud souverain, la portabilité des données ou encore leur traçabilité avec la blockchain.

Le groupe est le numéro 3 mondial des services de cybersécurité et complète ses technologies en s'associant à des leaders mondiaux et à des startups telles que United Biometrics (authentification biométrique forte) et Claroty (sécurité IT/OT).

La décarbonation au cœur de l’approche Scaler

L'ambition d'Atos en matière de décarbonation a de nouveau été mise en évidence par son récent engagement à atteindre « zéro émission nette » d’ici 2035 , avec les objectifs de décarbonation les plus exigeants de son secteur. Fort de ses engagements et de ses compétences, Atos a lancé “Decarbonization as a Service” : des services de décarbonation pour ses clients. Scaler fait de la décarbonation l'un des critères-clés de sélection des candidats Scaler, en s’attachant à ce que ceux-ci soutiennent les clients d’Atos dans leur parcours vers un monde numérique décarboné. En collaboration avec les start-ups de Scaler, Atos développera également de nouvelles solutions qui feront de la décarbonation un avantage concurrentiel.

Plus d’informations sur “ Atos Scaler, the Accelerator ” et les startups déjà sélectionnées : https://atos.net/en/atos-scaler

” et les startups déjà sélectionnées : Plus d’informations sur les engagements d’Atos en matière de développement durable et décarbonation : https://atos.net/en/about-us/corporate-responsibility-and-sustainability

