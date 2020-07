MONTRÉAL, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V : GRA et OTCQX : NNXPF) est heureuse d'annoncer l’achèvement de la mise en service de son usine à la fine pointe de la technologie d’une capacité de 4 000 tonnes métriques/an de graphène à Montréal, province du Québec.

La nouvelle usine de graphène de NanoXplore est une usine de production entièrement automatisée qui permet un système de fabrication connecté, flexible et continu. L'automatisation de la production garantit le plus haut niveau de qualité des produits, depuis la réception des matières premières jusqu’à l’emballage final des poudres GrapheneBlackTM. La nouvelle usine utilise des techniques de production sans gaspillage pour gérer tous les processus opérationnels et tous les intrants sont gérés par des Automates Programmables Industriels (API). L'absence de processus manuels au sein de la chaîne de production facilite l'uniformité du produit d'un lot à l'autre, tout en offrant le plus haut niveau d'assurance qualité.

M. Rocco Marinaccio, chef de l'exploitation de NanoXplore, a commenté :

"Je suis extrêmement fier de notre équipe des opérations. Au cours des six derniers mois, nous avons fait face à de multiples défis et les avons surmontés afin de garantir que notre projet demeure dans les temps et dans les limites du budget. Je suis ravi d'annoncer que nous avons terminé la construction de notre usine d’une capacité de 4 000 tonnes métriques/an de graphène en dessous du budget. Sans les contrôles douaniers mis en place en raison de la Covid-19, notre échéancier initial aurait été pleinement respecté. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'accélération de la production commerciale au cours des prochains mois.

Il s'agit d'une réalisation importante non seulement pour NanoXplore, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie du graphène. À notre connaissance et selon IDTechEx, nous avons construit la plus importante usine de production de graphène au monde (IDTechEx Research, Dr. Richard Collins, "Is the Tipping Point for Graphene Commercialisation Approaching?"). L'évolution de notre technologie a permis au graphène de briser les barrières de coût empêchant le graphène de devenir un additif commercialement viable sur le marché. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités qui s'offrent à nous et par l'intérêt que suscitent nos produits GrapheneBlackTM, alors que nous continuons d’être à la tête de l'industrie mondiale du graphène".

En accord avec ses valeurs, la priorité absolue de NanoXplore est la santé et la sécurité des membres de son équipe. Lors de la mise en service de sa nouvelle usine de graphène, toutes les normes de sécurité des équipements ont été mises en œuvre et des études ergonomiques ont été réalisées, afin de s'assurer que tous les membres de l'équipe puissent effectuer leurs tâches quotidiennes confortablement et en toute sécurité. Des protocoles internes supplémentaires facilitant un processus opérationnel visuel ont été mis en œuvre, afin de permettre l'identification rapide des anomalies de production et de les traiter en temps utile, en toute sécurité et de manière efficace.

Les protocoles internes de NanoXplore garantissent que toutes les matières premières utilisées sont rigoureusement testées pour vérifier leur conformité aux spécifications avant d'être introduites dans le système de fabrication. De plus, le graphène produit est soumis à des tests afin de garantir le respect de normes de qualité strictes. Une fois ces normes atteintes et confirmées, un certificat de conformité est délivré, et l’inventaire de graphène est placé en entrepôt pour les ventes commerciales. Tous les mouvements de matières premières, la production de graphène et les ventes d’inventaires sont gérés et tracés par un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP), que la Société a mis en place pendant la construction de son usine de graphène.

La production commerciale de graphène de la nouvelle installation d’une capacité de 4 000 tonnes/an commencera dès aujourd'hui. NanoXplore augmentera progressivement la production commerciale de ses poudres GrapheneBlackTM au cours des six prochains mois, en fonction des ventes de la Société. NanoXplore continue à s'engager avec de grands manufacturiers d’équipement d’origine (OEM) et des partenaires potentiels dans divers secteurs, tels que l'emballage électronique et de consommation, les tuyaux, la construction, le stockage d'énergie et le transport, afin de fournir une solution alternative améliorée à celle des additifs de carbone traditionnels. La capacité de NanoXplore à fournir des volumes industriels de graphène à un coût abordable est la clé qui ouvre la voie au développement du marché du graphène, le faisant passer d’un marché « technology-push » à un marché « market-pull ». Ce changement est déjà en cours et NanoXplore se positionne comme un leader industriel dans la commercialisation du graphène au niveau mondial.

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons aussi des produits thermoplastiques standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, province de Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication en Amérique du Nord et en Europe.

