MONTRÉAL, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les meilleurs lieux de travail au Canada™ en 2020 ont été annoncés et Bain Magique a encore une fois monté la barre en remportant des prix dans les catégories : Inclusion, Bien-être mental et Femmes. L’entreprise conserve aussi sa place parmi les Meilleurs lieux de travail™ au Québec. Il s’agit de son troisième classement consécutif pour le Canada et le Québec, ainsi qu’une deuxième année successive pour les prix Inclusion, Bien-être mental et Femmes.



« Ces prix sont une grande marque de reconnaissance à l’égard de tous les efforts déployés pour que Bain Magique reste un milieu de travail où les plus hautes normes attendues en sécurité et en équité soient atteintes », dit Glenn Cotton, président et directeur général de Bain Magique. « C’est une grande réussite pour notre organisation de nous distinguer une fois de plus dans ces catégories. »

Selon l’Institut Great Place to Work®, organisme responsable du processus rigoureux menant à la certification Meilleurs lieux de travail™, plus de 400 entreprises et 80 000 employés ont participé au sondage en 2020, ce qui touche en fait plus de 300 000 employés canadiens. Dans son site Web, l’Institut précise que Bain Magique fait la promotion de saines habitudes pour tous et souligne la présence en entreprise d’un nutritionniste, d’un ergothérapeute et d’entraîneurs personnels pendant les heures de travail, lesquels contribuent au maintien de la santé et du bien-être des employés.

« Nous tentons toujours de sortir des sentiers battus, de trouver des façons inédites d’améliorer notre environnement de travail dans le but d’attirer et de garder les meilleurs employés », explique M. Cotton. « Les employés sont un des piliers de l’entreprise, ils sont essentiels à notre réussite. Depuis nos débuts en 1984, Bain Magique est comme une famille. Je suis fier que même après toutes ces années, la confiance et le respect règnent toujours au sein de notre entreprise, comme au sein d’une famille. »

Avant de décerner la certification Meilleurs lieux de travail™ au Canada à Bain Magique, l’Institut a fait une évaluation approfondie de la culture organisationnelle. Il s’est aussi basé sur un sondage confidentiel réalisé auprès des employés. Combinées, ces deux évaluations recueillent des données cruciales qui font état d’un indice de confiance composé de cinq dimensions : crédibilité, respect, équité, fierté et camaraderie. Pour recevoir le prix Meilleurs lieux de travail™ pour les femmes, au moins 90 % du personnel devait être d’accord avec le fait que Bain Magique est un milieu sécuritaire où les gens sont traités équitablement, indépendamment de leur sexe. L’entreprise doit aussi être dotée de programmes et de pratiques qui promeuvent le traitement équitable et l’avancement des femmes. Le prix pour l’inclusion exige aussi que 90 % des employés approuvent qu’ils sont traités équitablement indépendamment de caractéristiques personnelles comme le genre, l’origine, l’âge ou l’orientation sexuelle. Pour la catégorie Bien-être mental, au moins 80 % des employés devaient convenir que leur lieu de travail est en bonne santé psychologique et émotionnelle; l’entreprise doit aussi offrir des programmes de qualité favorisant le bien-être mental.

Bain Magique en bref

L’entreprise Bain Magique a été fondée en 1984 à Montréal (Canada) par trois frères dont l’objectif était de trouver une façon de rénover les salles de bain sans entreprendre de travaux de démolition. Trente-cinq ans plus tard, grâce à son procédé unique de recouvrement de baignoire, Bain Magique a transformé plus de deux millions de salles de bain et est une marque connue et respectée de l’industrie. Bain Magique est le chef de file du marché de la fabrication et de l’installation de baignoire en acrylique, de recouvrements de baignoire, de douches, de recouvrements de douche et de murs monopièces de qualité supérieure. Les produits sont fabriqués dans deux usines (Québec et Tennessee) et vendus dans plus de 250 détaillants aux États-Unis et au Canada. Bain Magique souhaite offrir des produits de qualité supérieure et un service hors pair à ses clients résidentiels et commerciaux. Pour plus de renseignements, rendez-vous à bainmagique.com .

