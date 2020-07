EDMONTON, Alberta, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des patients du centre de l'Alberta participent à un essai sur une technologie de surveillance de la santé à domicile. Les réseaux de soins primaires (RSP) Wolf Creek, Drayton Valley, et Kalyna Country seront les premiers RSP de la zone centrale à mettre à l'essai une technologie s'adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques; d'autres RSP de la zone centrale pourraient s'ajouter durant les phases subséquentes. Cette initiative se veut un effort de collaboration entre les RSP de la zone centrale de l'Alberta, TELUS Health, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, Alberta Innovates, Health City et Alberta Health Services.



L'initiative vise à mettre en œuvre et à diffuser rapidement les technologies numériques éprouvées afin de réduire la pression sur le système de santé, tout en servant de modèle national pour une stabilité permanente des soins. Le projet permettra de tester l'efficacité des solutions de surveillance virtuelle pour soigner un grand nombre de patients en même temps à leur domicile, et la capacité de fournir des soins dans les zones rurales.

Selon le Dr Jordan La Rue, médecin de famille à Sylvan Lake et co-président du comité du RSP de la zone centrale, « en tant que centres d'innovation pour les services de médecine familiale en équipe, les RSP sont un milieu idéal pour tester des technologies susceptibles d'améliorer l'accès à des soins de santé de qualité supérieure ».

Andrea Thain Liptak, co-présidente du comité et directrice exécutive de la santé publique, des soins primaires, de la prise en charge des maladies chronique, des services de réadaptation des enfants, des soins alliés et du soutien administratif communautaire auprès de AHS Central Zone, ajoute, « nous sommes impatients d'explorer ce nouveau modèle de soins par l'entremise du RSP de la zone centrale. Notre partenariat avec tous les RSP de la zone centrale et Alberta Health Services nous permettra de diffuser et d'évaluer des pratiques novatrices telles que la surveillance de la santé à domicile ».

« Cette collaboration est l'occasion d'améliorer de façon concrète la vie des Albertains en utilisant des approches et des technologies innovantes pour améliorer l'accès aux soins dans les communautés rurales et relever les défis auxquels sont confrontés les patients atteints de maladies chroniques », ajoute Reg Joseph, PDG de Health City. « Le modèle Health City préconise une intervention rapide pour répondre aux besoins des patients et obtenir de meilleurs résultats de santé, et ce, tout en réduisant les coûts pour le système de santé; par conséquent, l'impact sur la santé et l'économie de la région est positif. Ce projet représente la concrétisation de ce modèle. »

Selon Andrea Sambati, présidente et directrice générale de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, « cette collaboration entre Boehringer Ingelheim et les RSP Health City et de la zone centrale est un gage de notre engagement à offrir des solutions novatrices en soins de santé qui visent à répondre aux besoins actuels et futurs dans ce domaine. Non seulement le projet de surveillance de la santé à domicile du RSP de la zone centrale aidera à améliorer les résultats pour les personnes les plus vulnérables en soins primaires, mais il présente des avantages significatifs pour le système de soins de santé, notamment la diminution du nombre d'hospitalisations et la réduction des coûts. »

La solution de surveillance de la santé à domicile de TELUS permet aux patients de télécharger, de visualiser et de suivre les tendances de leurs résultats biométriques quotidiens, comme la température et la tension artérielle, et d'interagir avec leurs cliniciens depuis leur domicile. Les médecins et l'équipe clinique du patient utilisent le tableau de bord pour visualiser et surveiller de grands groupes de patients et interagir avec eux pour leur fournir tout le soutien et les ressources nécessaires.

« En tant qu'Albertain, je suis fier que notre province soit la première à déployer la surveillance de la santé à domicile pour la prise en charge des maladies chroniques et la réponse à la COVID-19 en milieu de soins primaires; cela permettra aux cliniciens d'observer à distance leurs patients atteints de ces maladies, de les protéger contre une exposition supplémentaire, tout en allégeant certaines des pressions qui pèsent sur le système de santé », explique Shane Sabatino, vice-président, secteur public, TELUS Health.

Selon Tim Murphy, vice-président de la santé, Alberta Innovates, « cette collaboration s'harmonise à nos priorités en matière d'innovation à Alberta Innovates, à savoir l'autonomisation et l'amélioration des soins axés sur le patient et la réalisation d'économies dans les parcours de soins, grâce à l'optimisation des solutions de santé numériques. Nous avons la chance de pouvoir nous associer à tous les intervenants pour accélérer une innovation numérique opportune et précieuse dans le domaine des soins ».

Ce projet réunit les leaders des technologies de la santé et les réseaux régionaux, fournissant ainsi de nouveaux outils aux patients et aux cliniciens pour obtenir des résultats positifs pour la santé de la communauté. Health City est fière de participer à cette collaboration et à la transformation de la santé dans les réseaux de soins primaires de la zone centrale de l'Alberta.

Health City

Health City est une société canadienne à but non lucratif qui collabore avec des cliniciens, des innovateurs, des organisations philanthropiques et des entreprises pour développer de nouveaux parcours de soins qui peuvent permettre d'obtenir de meilleurs résultats de santé et favoriser le développement économique dans le secteur de la santé. Nous nous concentrons sur la transformation des innovations de notre système de la santé en solutions qui ont une application commerciale et une pertinence mondiale; nous les adoptons pour un impact régional et les adaptons aux fins d'exportation vers les marchés mondiaux.



Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.edmontonhealthcity.ca.



Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

La fabrication de nouveaux médicaments améliorés pour les humains et les animaux est au cœur même de nos activités. Nous avons pour mission de créer des traitements révolutionnaires qui changent des vies. Depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim est demeurée une entreprise familiale et indépendante. Ce statut nous permet de nous consacrer à notre vision à long terme, à regarder vers l'avenir pour identifier les défis en santé à venir et à cibler les domaines auxquels nous pourrons contribuer de façon plus significative.

Notre entreprise pharmaceutique axée sur la recherche et de renommée mondiale compte près de 51 000 employés qui valorisent par l'innovation tous les jours dans nos trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. En 2019, Boehringer Ingelheim a affiché des ventes nettes de 19 milliards d’euros. Nos investissements considérables de près de 3,5 millions d'euros en R&D favorisent l'innovation et la découverte d'une nouvelle génération de médicaments qui sauveront des vies et amélioreront la qualité de vie.

Nous concrétisons davantage de possibilités scientifiques en exploitant le potentiel de nos partenariats et de la diversité des experts de la communauté des sciences de la vie. Ensemble, nous accélérons la concrétisation de la prochaine innovation médicale qui pourra transformer la vie des patients maintenant et pour les générations futures.

Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada.

De plus amples renseignements au sujet de Boehringer Ingelheim sont accessibles sur le site http://www.boehringer-ingelheim.ca ou dans notre rapport annuel : http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.



TELUS Health et Payment Solutions

TELUS Health est un chef de file dans les solutions technologiques de santé numérique telles que la surveillance de la santé à domicile, les dossiers médicaux et de santé électroniques, les soins virtuels, la gestion des prestations et des pharmacies ainsi que les services personnels d'intervention d'urgence. TELUS Health met à profit la puissance de la technologie pour améliorer l'accès aux soins et révolutionner la diffusion de l'information sur la santé afin de favoriser de meilleurs résultats pour les Canadiens tout en facilitant la collaboration, l'efficacité et la productivité des médecins, des pharmaciens, des autorités en matière de santé, des professionnels de la santé alliés, des assureurs, des employeurs et des citoyens. TELUS Payment Solutions s'ajoutent à nos solutions en matière de santé en offrant des solutions de paiement et de prêt sécuritaires et conformes à l'industrie qui mettent en lien les prêteurs, les payeurs, les assureurs, les fournisseurs de soins de santé complémentaires et les institutions financières à leurs clients partout au Canada.



Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.telushealth.com et www.telus.com/payment-solutions.



Réseaux des soins primaires (RSP)

Les réseaux de soins primaires sont une stratégie albertaine visant à améliorer et à mieux coordonner l'accès des patients aux soins primaires. Les soins de santé primaires sont le premier point de contact pour la majorité des utilisateurs du système de santé. Dans chaque RSP, un groupe de médecins de famille travaille avec Alberta Health Services et d'autres prestataires de soins de santé tels que des pharmaciens, des infirmières, des thérapeutes en santé mentale et des diététiciens pour prodiguer des soins de santé de qualité supérieure. Chaque RSP prépare des programmes et des services adaptés aux besoins de la communauté et qui peuvent donc varier d'une région à l'autre. Dans la zone centrale, on retrouve 12 RSP qui travaillent ensemble par le biais du comité des RSP de la zone centrale pour identifier et coordonner les possibilités d'amélioration des soins de santé dans toute la zone.



Alberta Innovates

Alberta Innovates (AI) est un organisme provincial qui s'efforce de relever les défis actuels, de créer de nouvelles possibilités et de forger un avenir sain, durable et prospère pour les Albertains aujourd'hui et des générations futures. AI est bien placé pour faire progresser les technologies numériques de santé afin d'accélérer l'amélioration de la qualité et de la durabilité à long terme de notre système de santé et, par le fait même, de la santé des Albertains.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://albertainnovates.ca :



