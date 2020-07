MONTRÉAL, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer l’identification d’un large domaine structural similaire au contexte aurifère et structural de Fénélon à la suite de la complétion de son levé magnétique de haute résolution (« Mag HR »). Ce nouveau levé fut récemment complété à environ trois (3) kilomètres au sud du gîte Fénélon/Tabasco et des récentes découvertes Area 51 et Reaper, qui sont détenus par Wallbridge Mining Company Ltd. (« Wallbridge »).



Faits saillants :

Levé Mag HR complété sur Gaudet à 3 km au sud de Wallbridge/ Fénélon

Identification d’une nouvelle cible structurale aurifère NO-SE de plus de 500 m jamais testée

Début d’un levé PP de 40 kilomètres pour couvrir ce nouveau secteur cible

Les résultats du levé Mag HR détaillé, qui a été récemment complété par Vision 4K sur des lignes de vol espacées de 50 mètres, ont permis de définir un très grand niveau de détails structuraux. Notamment, un important domaine structural marqué par un grain magnétique orienté NO-SE et d’une largeur estimée à plus de 500 mètres. Ce domaine structural, qui montre plusieurs structures ayant la même orientation NO-SE que la zone Tabasco de Wallbridge, vient intersecter et démagnétiser plus au sud un autre linéament magnétique, qui lui est orienté est-ouest, et qui est situé à proximité d’une importante faille interprétée d’orientation nord-sud. Tout ce nouveau secteur est jugé hautement prioritaire et n’a jamais été testé par forage.

Un levé PP totalisant plus de 40 kilomètres devrait débuter très prochainement sur des lignes espacées de 100 mètres afin de définir de nouvelles cibles de forage à l’intérieur de ce domaine structural prioritaire au sud du gîte de Fénélon/Tabasco et de la découverte Reaper de Wallbridge.

La propriété Gaudet comprend 94 claims (53 km2) et couvre sur plus de 10 kilomètres, une séquence volcano-sédimentaire située entre les failles Sunday Lake et Lower Detour. En décembre dernier, Wallbridge avait annoncé des intersections en forage sur Fénélon (Zone Tabasco), avec des valeurs jusqu’à 22,73 g/t Au sur 48,01 mètres (voir le communiqué de presse de Wallbridge daté du 3 décembre 2019). Plus récemment, la découverte de l’indice Reaper par Balmoral Resources Ltd. (« Balmoral ») et qui a été récemment acquis par Wallbridge, a rapporté de hautes teneurs aurifères en forage jusqu’à 308 g/t Au sur 2,97 mètres, incluant 858 g/t Au sur 1,06 mètre au sud de la zone Area 51 (voir le communiqué de presse de Balmoral daté du 30 avril 2020).

Mise en garde : Les minéralisations retrouvées sur la propriété Fénélon (Zones Main Gabbro, Tabasco, Area 51 et Reaper) détenues par Wallbridge, ne sont pas nécessairement indicatives de la minéralisation qui pourrait se retrouver sur la propriété Gaudet détenue par Midland et qui est située à proximité.

Depuis 2009, Midland a été l’une des sociétés d’exploration minière les plus agressives à s’être positionnée stratégiquement dans la bande de Detour, réunissant ainsi un impressionnant portefeuille de sept (7) propriétés aurifères de grande qualité et qui totalisent aujourd’hui 1 491 claims (820 km2). Ces positions permettent ainsi maintenant de contrôler les structures majeures de Sunday Lake et de Lower Detour, ou de leurs failles subsidiaires, sur une distance totale combinée de plus de 85 kilomètres dans les extensions latérales de la mine Detour Lake* et des récentes découvertes aurifères de Zone 58 N*, Area 51-Fénélon* et Martinière-Bug Lake* (*svp se référer à la note à la fin de ce communiqué). Midland a récemment optionné à Wallbridge Mining Company Ltd. sa propriété Casault située le long de la faille Sunday Lake à environ 15 km à l’ouest du gîte Fénélon (voir communiqué de presse de Midland daté du 18 juin 2020).

La santé et la sécurité de nos travailleurs et de nos contracteurs restent au premier plan et nous prenons les précautions nécessaires en respectant les mesures d’hygiène de la Santé Publique et les règlements québécois INSPQ et CNESST régissant le redémarrage du secteur de l'exploration minière afin de prévenir la propagation de Covid-19.

* Mines et gîtes situés à proximité des projets de Midland dans la bande de Detour

Mine Detour Lake (Détenue par Kirkland Lake Gold – Information provenant du site Web de Kirkland Lake Gold) : la mine à ciel ouvert Detour Lake contient des réserves minérales prouvées et probables de 12,64 millions d’onces d’or, consistant en 397,7 millions de tonnes à une teneur de 0,99 g/t Au (Au 31 décembre 2019).

Zone 58N (Détenue par Kirkland Lake Gold – Information provenant du site Web de Kirkland Lake Gold) : Ce gîte contient des ressources indiquées de 2,87 millions de tonnes à une teneur de 5,8 g/t Au (534,300 oz Au) et des ressources présumées de 0,97 millions de tonnes à une teneur de 4,35 g/t Au (136,100 oz Au).

Fénélon (Détenu par Wallbridge Mining Company – Information provenant du site Web de Wallbridge) : Échantillonage en vrac 2018-19 : 33 233 tonnes à 18,49 g/t Au.

Martinière & Bug Lake (Détenus par Wallbridge Mining Company – Information provenant du site Web de Wallbridge) : Ce gîte contient des ressources indiquées (ciel ouvert) de 6 827 000 tonnes à une teneur de 1,96 g/t Au (431 000 onces d’or) et des ressources indiquée (sous-terre) de 1 092 000 tonnes à une teneur de 4,54 g/t Au (159 000 onces d’or).

Mises en garde :

Les minéralisations retrouvées à ces mines et gîtes énumérées ci-haut peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les projets de Midland décrits dans ce communiqué.

Les épaisseurs vraies des intersections en forage rapportées dans ce communiqué ne peuvent être déterminées avec l’information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Wallbridge Mining Company Ltd., BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

