20. veebruaril 2020 emiteeris AS Pro Kapital Grupp (“Pro Kapital”) 28 500 000 euro väärtuses tagatud võlakirju ISIN-iga SE0013801172, lunastustähtajaga neli aastat. Pro Kapital annab teada, et avaldab täna võlakirjade noteerimisprospekti ja taotleb võlakirjade kauplemisele lubamist Nasdaq Stockholmi väärtpaberiturul.

Pro Kapital on esitanud avalduse võlakirjade 2020/2024 kauplemisele lubamiseks Nasdaq Stockholmi ettevõtete võlakirjade nimekirjas ja eeldatavalt on esimene kauplemispäev 9. juulil 2020. Sellega seoses on Pro Kapital koostanud noteerimisprospekti ja selle on heaks kiitnud Rootsi Finantsinspektsioon (Sw Finansinspektionen). Prospekt avalikustatakse Pro Kapitali kodulehel (www.prokapital.com) ja Rootsi Finantsinspektsiooni kodulehel (www.fi.se).

Teave esitati avaldamiseks 7. juulil 2020 kell 16:00 EET (15:00 CEST / 14:00 UCT).

Allan Remmelkoor

Member of the Management Board

Phone: +372 614 4920

Email: prokapital@prokapital.ee