WINNIPEG, Manitoba, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il prévoit investir environ 105 M$ CA au Manitoba en 2020 dans le cadre de ses investissements stratégiques visant à soutenir la demande croissante et à assurer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement. Le programme mettra l’accent sur le remplacement de rails et de traverses ainsi que sur l’entretien de passages à niveau, de ponceaux, de systèmes de signalisation et d’autres éléments d’infrastructure des voies.



« Nous prenons très au sérieux notre rôle essentiel dans l’économie nord-américaine et ces investissements au Manitoba constituent un élément clé de notre stratégie pour soutenir la croissance. La Compagnie reste déterminée à accroître l’efficacité des chaînes d’approvisionnement qui soutiennent la croissance du Manitoba compte tenu de son rôle crucial dans l’acheminement des marchandises courantes vers les marchés et les consommateurs. La sécurité est une valeur fondamentale pour nous et en investissant dans l’entretien et le prolongement des voies, ainsi que dans l’augmentation de notre capacité, nous offrons aux clients une solution sûre et fiable dans le contexte actuel où la fluidité des chaînes d’approvisionnement est plus importante que jamais. »

- James Thompson, vice-président Région de l’Ouest du CN



« En maintenant son engagement à soutenir les entreprises canadiennes, notre gouvernement continue d’investir dans l’économie canadienne afin de stimuler la croissance économique. Nous sommes heureux de voir des entreprises telles que le CN investir dans l’amélioration de la sécurité, l’accroissement de sa capacité et la promotion des échanges commerciaux grâce à un réseau ferroviaire fiable et sécuritaire. Le Manitoba joue un rôle central dans le paysage ferroviaire canadien, reliant l’est, l’ouest, le nord et le sud. Ces investissements soutiennent un commerce intérieur et transfrontalier sécuritaire et efficace dans toute la province dont toute l’économie canadienne peut profiter. »

- L’honorable Marc Garneau, ministre des Transports, gouvernement du Canada

« Les événements mondiaux récents ont mis en lumière l’importance de se doter de chaînes d’approvisionnement ouvertes et de veiller à ce que les agriculteurs et les producteurs puissent acheminer de façon sûre et fiable leurs marchandises vers les marchés nationaux et mondiaux. C’est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada continue d’investir dans le Fonds national des corridors commerciaux et le Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire par l’intermédiaire de Transports Canada. Grâce à cet investissement du CN, le Manitoba continuera d’être une composante sécuritaire et fiable de la chaîne d’approvisionnement du Canada. »

- L’honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, gouvernement du Canada, et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« La province du Manitoba apprécie l’engagement continu du CN en ce qui a trait aux investissements réalisés en matière d’amélioration de la sécurité et de promotion de la croissance économique dans la province. Le CN joue un rôle important pour faire avancer l’économie du Manitoba. »

- L’honorable Ron Schuler, ministre de l’Infrastructure, gouvernement du Manitoba

Ces investissements créeront une plus grande capacité qui encouragera l'utilisation du rail pour le transport sur de longues distances, réduisant du coup les émissions de GES de la chaîne d'approvisionnement de nos clients. Les trains de marchandises réduisent les émissions de GES de 75 % par rapport à ceux émis par les camions. En fait, ils permettent de remplacer plus de 300 camions, réduisant aussi les embouteillages, les accidents et les charges sur les infrastructures de transport public. Le CN continuera également à investir dans d'importantes technologies améliorant la sécurité, telles que le programme d’inspection autonome de la voie, les wagons à freinage réparti et les portails d’inspection automatisée.

Le programme d’entretien porte notamment sur :

le remplacement des rails sur une distance de plus de 50 milles;

la pose de plus de 150 000 traverses neuves;

la reconstruction de la surface de 6 passages à niveau;

des travaux d’entretien des ponts, des ponceaux, des systèmes de signalisation et d’autres éléments d’infrastructure des voies.

Au Centre de formation national Claude Mongeau, on inculque et renforce la culture de la sécurité. En 2019, plus de 6 000 cheminots chevronnés, recrues et clients ont suivi des formations techniques pratiques.

Le Manitoba en chiffres :

Dépenses en immobilisations : environ 690 M$ au cours des cinq dernières années

Effectif : environ 2 185 personnes

Milles de parcours en exploitation : 864

Partenariats communautaires : 526 000 $ en 2019

Dépenses à l’échelle locale : 866 M$ en 2019

Impôts et taxes en espèces versés : 90 M$ en 2019

Le Manitoba est une importante plaque tournante du réseau transcontinental du CN. Une grande partie du trafic passe par le triage de Symington, à Winnipeg, notre seul triage à butte dans l’ouest du Canada. Winnipeg abrite aussi des installations de manutention de vrac CargoFlo, des centres de distribution de véhicules automobiles, ainsi qu’un terminal intermodal.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .