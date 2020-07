RIMOUSKI, Québec, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS élargit son programme Internet pour l’avenir afin d’aider les personnes vivant avec un handicap et qui reçoivent une prestation d’invalidité du Régime de rentes du Québec. Depuis 2018, par l’entremise du programme Familles branchées, TELUS offre un service Internet résidentiel haute vitesse large bande pour seulement 10 $ par mois aux familles qui reçoivent l’Allocation canadienne pour enfants du gouvernement fédéral. Afin de venir en aide à davantage de Québécois, TELUS a décidé d’étendre le programme Internet pour l’avenir à plus de 5 000 foyers de la grande région de Québec et de l’Est de la province qui reçoivent une prestation d’invalidité. Cette nouvelle arrive à un moment crucial, l’évolution de la pandémie de COVID-19 ayant démontré l’importance d’une connexion résidentielle sûre et fiable.



« Alors que les contacts humains sont plus importants que jamais, TELUS demeure déterminée à aider tous les Canadiens à rester en contact avec leurs proches et à accéder à l’information qui compte le plus pour eux », souligne Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « Depuis le début de la pandémie, notre réseau de classe mondiale mainte fois reconnu est derrière chacun de ces gestes importants et permet aux citoyens de travailler et d’apprendre à distance, de faire des demandes de services essentiels auprès du gouvernement, de recevoir une aide médicale et de rester en contact avec leur famille et leurs amis. En élargissant le programme Internet pour l’avenir, TELUS vient en aide aux personnes vivant avec un handicap. Désormais, celles-ci auront accès aux ressources et aux outils qui leur permettent de vivre pleinement, et ce, dans le confort de leur foyer. »

Pour être admissible, il suffit de recevoir la prestation d’invalidité du Régime de rentes du Québec. Les personnes admissibles doivent communiquer avec TELUS à l’adresse internetpourlavenir@telus.com et fournir un document délivré par le gouvernement prouvant qu’ils reçoivent l’allocation d’invalidité mentionnée. Les personnes admissibles qui ne sont pas en mesure d’envoyer des courriels ou qui ont besoin d’aide pour communiquer avec TELUS peuvent demander à un ami, un membre de leur famille ou un travailleur social de faire une demande en leur nom.

Les nouveaux clients admissibles pourront recevoir un code unique de la part de TELUS, ce qui leur permettra de s’inscrire au programme et de prendre un rendez-vous d’installation. Quant aux clients actuels de TELUS admissibles au programme, le montant de leur facture passera à 10 $ par mois. Le programme Internet pour l’avenir de TELUS offre des vitesses allant jusqu’à 25 Mbit/s et comprend 150 Go de données par mois.

« Nous savons qu’Internet haute vitesse est une nécessité pour tous les Canadiens, que ce soit pour le télétravail, la télémédecine ou le téléapprentissage. C’est particulièrement vrai à l’heure actuelle, avec les défis que pose la pandémie de COVID-19 », a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Navdeep Bains. « Le gouvernement du Canada salue les efforts de TELUS visant à élargir la portée de son programme Internet pour l’avenir, afin d’y inclure un volet répondant aux besoins des personnes handicapées. L’entreprise veille ainsi à ce qu’elles puissent, elles aussi, profiter de tous les avantages d’une connexion Internet résidentielle fiable. »

Le programme Internet pour l’avenir fait partie de la gamme d’initiatives Connectés pour l’avenir , qui vise à tirer parti des technologies de pointe de TELUS pour combler le fossé numérique en aidant les familles, les jeunes et les aînés dans le besoin à accéder à la technologie. La gamme comprend également les programmes suivants :

Mobilité pour l’avenir de TELUS, offert en collaboration avec des Centres jeunesses du Québec, aide des centaines de jeunes de 18 ans en leur fournissant gratuitement un téléphone mobile et un forfait de données pendant deux ans afin qu’ils restent connectés à leur réseau de soutien et aux occasions d’emplois.

TELUS a remis une valeur de près de 1,5 million de dollars en appareils mobiles et accès de données à des hôpitaux, centres pour aînés et organismes à travers le Québec pour aider les personnes âgées isolées, les patients hospitalisés et les personnes vulnérables à rester connectés avec leurs proches.

En collaboration avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, TELUS a offert 15 000 accès à un plan de données sans fil à 0 $ pour faciliter le retour en classe pour des élèves au Québec durant la pandémie.

Technologies pour l’avenir de TELUS aide les Canadiens vivant avec un handicap à utiliser les téléphones intelligents et les tablettes grâce à des solutions technologiques personnalisées qui les aident à vivre de façon autonome.

Santé pour l’avenir permet aux cliniques mobiles de TELUS d’offrir des soins de santé essentiels directement aux sans-abri à Montréal et dans les centres urbains du pays.

TELUS aide aussi les Canadiens de tous les âges à se protéger dans le monde numérique en offrant des ressources et des ateliers dans le cadre du programme TELUS Averti. Les sujets couverts vont de la sécurité en ligne à la protection de la vie privée, en passant par la réputation numérique, la cyberintimidation et l’utilisation responsable de la technologie.

En réponse à la pandémie, TELUS s’est engagée à investir 150 millions de dollars pour aider les familles, entreprises et organismes touchés par la COVID-19. Pour connaître les dernières mesures prises par TELUS durant la pandémie, visitez telus.com/covid19 .



TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,8 milliards de dollars et à 15,3 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons le potentiel de notre technologie pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).