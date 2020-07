BROSSARD, Québec, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), est heureuse d’annoncer que son client, Chaparral Medical Group (« Chaparral »), rouvre suite à la mise en place de précautions supplémentaires ont été prises afin de bien gérer la situation engendrée par la COVID-19.



Dr Prasad Jeereddi, spécialiste du diabète, président et directeur médical de Chaparral a déclaré : « Les dépistages à distance sont effectués à l'aide d'une application de télémédecine qui remplace temporairement la nécessité pour les patients d'être vus en personne par un spécialiste. Il ne prend que 5 minutes pour effectuer le test de dépistage. Il évite au patient diabétique de se faire tester les yeux dans un autre endroit. Chaparral exploite 33 cliniques en Californie. Les patients diabétiques sont vulnérables à la COVID-19 et la commodité du test dans notre clinique réduit le risque d'exposition à la COVID-19. »

La télémédecine fait référence à la pratique de prendre soin des patients à distance lorsque le prestataire et le patient ne sont pas physiquement présents l'un avec l'autre.

M. Yves-Stephane Couture, vice-président des ventes chez DIAGNOS a ajouté : « Nous sommes heureux de fournir un service supplémentaire au point de prise en charge des patients de Chaparral. Pendant que le patient est à la clinique, c'est une excellente occasion de vérifier leurs yeux pour la rétinopathie diabétique. Selon l’organisme américain « Centers for Disease Control and Prevention», le diabète est la cause la plus fréquente de déficience visuelle et de cécité chez les adultes en âge de travailler aux États-Unis. »



À propos de Chaparral

Chaparral est un groupe de soins de santé multi-spécialités desservant les communautés de Claremont, La Verne, San Dimas, Fontana, Pomona, Rancho Cucamonga, Upland, Chino Hills et Diamond Bar dans le sud de la Californie. Plus de 20 médecins de soins primaires constituent le noyau clinique du groupe et travaillent avec leurs spécialistes médicaux et chirurgicaux pour prodiguer des soins exceptionnels à la population de patients du sud de la Californie. Ils servent la communauté depuis 1978 et leur engagement indéfectible envers les soins aux patients et la satisfaction au travail des médecins est ce qui les a poussés à devenir le groupe de médecins le plus respecté de leur région.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

