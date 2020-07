EINDHOVEN, Pays-Bas et COLORADO SPRINGS, Colo., 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Profitap, un expert mondial dans la création de solutions d'analyse de réseau et de capture de trafic, et NetAlly, un leader des solutions de test portables pour les réseaux d'accès câblés et sans fil, ont annoncé aujourd'hui la sortie d'un produit d'intégration de flux de travail doté du Booster de Profitap pour un accès fiable au trafic agrégé et de l'Etherscope™ nXG de NetAlly pour capturer et analyser ce trafic à plein débit de ligne.



Lorsqu'il s'agit de capturer les paquets et de résoudre les problèmes, les analystes du réseau doivent être en mesure de suivre le chemin des paquets pertinents. Cependant, accéder au bon endroit et capturer chaque paquet dont vous avez besoin sans perdre de données peut être une tâche difficile et fastidieuse, nécessitant un large éventail d'outils et beaucoup de temps à force de tâtonner.

En unissant leurs forces, Profitap et NetAlly ont résolu ces problèmes en combinant le Booster et Etherscope™ nXG.

Le Booster de Profitap offre un accès à sécurité intégrée à jusqu'à quatre liaisons réseau en ligne et en duplex intégral tout en passant également par une alimentation électrique par câble Ethernet (PoE), le cas échéant. En regroupant le tout dans un port de sortie unique de 10 G, il offre la conversion de vitesse nécessaire pour acheminer le trafic réseau vers l'Etherscope™ nXG. Cela permet à l'utilisateur de capturer et d'analyser simultanément des données à plusieurs endroits sur le réseau ou des deux côtés d'un périphérique sans impacter le réseau lui-même.

Geoffrey Kempenich, directeur général de Profitap, explique : « La réussite de l'analyse des paquets nécessite ces deux étapes clés : l'accès aux bons paquets et leur capture à débit de ligne complet. Le Booster de Profitap fournit l'accès et EtherScope nXG de NetAlly apporte la capture – jusqu'à 10 Gbps complets dans un puissant analyseur compact. »

L'analyse à distance peut également être effectuée avec la possibilité d'accéder à l'Etherscope™ nXG grâce à l'utilisation du VNC ou d'une connexion Web sécurisée. De cette manière, la solution peut être contrôlée comme si l'analyste était présent. Cela signifie que des filtres de capture de paquets peuvent être créés et la capture débutée et analysée, le tout sans se trouver à distance.

« Les capacités techniques du Booster de Profitap offrent à nos clients une solution compacte et hautement performante pour accéder aux paquets nécessaires à l'analyse des causes profondes », a déclaré James Kahkoska, directeur de la technologie chez NetAlly.

« Cette configuration de capture de paquets de classe professionnelle garantit que l'analyste puisse obtenir les bons paquets la première fois et réduit le délai de résolution », poursuit-il.

Les entreprises ont publié une notice d'application conjointe détaillant les capacités d'appairage des produits, disponible sur leurs sites Web.

https://www.netally.com/profitap-and-netally-packet-capture/

https://www.profitap.com/wp-content/uploads/Profitap-and-NetAlly-Solving-the-challenges-of-packet-capture.pdf

À propos de Profitap :

Profitap est un fabricant de premier plan de technologies de surveillance et d'analyse de réseau. Profitap prend en charge les centres de données et les réseaux d'entreprise avec des solutions visant à obtenir une visibilité complète de leur infrastructure informatique stratégique et à aider à filtrer, capturer et analyser les données afin de réduire le MTTR et d'atteindre les objectifs de performance et de sécurité. Avec une expérience éprouvée et des clients opérant dans les marchés des télécommunications, du gouvernement, de l'aéronautique, de l'ingénierie / de l'industrie et des finances, les solutions de Profitap offrent une visibilité et un accès complets aux réseaux du monde entier. Pour en savoir plus sur Profitap, visitez le site https://www.profitap.com.

À propos de NetAlly :

La gamme de solutions de test de réseau et d'analyse de NetAlly® aide les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd’hui depuis des décennies. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme pour l'analyse mobile de réseau. Avec des outils tels que l' EtherScope™ nXG , LinkRunner® , LinkSprinter® , AirCheck™ , et plus, NetAlly simplifie la complexité des tests réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts distants. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels du réseau à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com .

Contact : Dan Klimke, NetAlly

E-mail : marketing@netally.com

Contact : Rick van Werven, Profitap

E-mail : marketing@profitap.com