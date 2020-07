July 07, 2020 11:05 ET

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 7.7.2020 klo 18.05



Poikkeuksellisen vaikeassa markkinatilanteessa käyty Saga Fursin huutokauppa päättyi tänään. Viimeisinä kahtena päivänä tarjolla oli 835 000 ketunnahkaa, joista myytiin vajaa 10 %, suomensupinnahoista myytiin 30 % ja minkeistä 16 %. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 20 miljoonaa euroa (6/2019: 100 milj. euroa).

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti kestokulutushyödykkeiden vähittäiskauppaan ja vähittäiskaupan odotuksiin. Monilla tärkeillä markkina-alueilla kuluttajien ostokäyttäytyminen on erittäin varovaista koronapandemian toisen aallon pelossa ja osassa pandemian ensimmäinen aalto jatkuu edelleen voimakkaana. Yhtiön tärkeimmällä markkina-alueella Kiinassa eläinperäisten tuotteiden maahantuontia on selvästi vaikeutettu osana koronapandemian torjumista. Edellä mainitun vuoksi odotukset heinäkuun huutokaupalle eivät olleet korkealla. Yhtiö näki kuitenkin tärkeäksi järjestää huutokaupan tyydyttääkseen viriävää kysyntää ja varmistaakseen turkisten pysymisen mallistoissa.

”Poikkeuksellinen myyntitulos kertoo pandemiatilanteen vakavuudesta, mutta siitä ei voi päätellä, että kiinnostus turkiksia kohtaan olisi laskenut. Ostajilla on välitön tarve vastuullisesti tuotetuille nahoille ja viime viikolla myydyistä minkinnahoista kolmannes on jo lähetetty asiakkaille. Huutokaupassa myytiin nahkoja useille maailmanlaajuisesti tunnetuille brändeille”, kertoo Saga Fursin toimitusjohtaja Magnus Ljung.

Seuraava turkishuutokauppa järjestetään 7.–16.9.2020, jolloin tarjolla on niin minkin-, ketun- kuin suomensupinnahkoja.

