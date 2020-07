QUÉBEC, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



Au total, 924 ventes ont été enregistrées au cours du mois de juin 2020, soit une hausse de 47 % par rapport au même mois l’an dernier.

« Le marché de la RMR de Québec a rebondi avec éclat en juin, affichant une fois encore une activité transactionnelle qui a su se maintenir à des niveaux bien supérieurs à ceux des autres RMR depuis le début de la crise sanitaire, à la fin de mars, et ce, malgré les restrictions imposées aux activités de courtage. Le marché continue sur une étonnante lancée que rien ne semble pouvoir arrêter », constate Julie Saucier, présidente et chef de la direction de l’APCIQ. « Depuis un an, nous n’observions pas de baisse significative des inscriptions en vigueur dans la RMR de Québec malgré la hausse des ventes, à l’exception des mois d’avril et mai, du fait de la mise en pause du marché. Juin est le premier mois auquel on peut se fier pour confirmer un resserrement appréciable des conditions de marché. »

Variation des ventes par secteurs

En juin, le niveau des ventes a augmenté avec une vigueur impressionnante dans tous les secteurs de la RMR de Québec.

La périphérie Nord de Québec a enregistré un rebond spectaculaire de 108 % de son activité.

Dans la continuité du niveau de ventes remarquable qui avait été enregistré en mai malgré un contexte de graduelle reprise des activités de courtage, la Rive-Sud de Québec a vu ses ventes remonter en flèche au cours du mois de juin (+50 %).

De la même façon, l’agglomération de Québec a connu une très forte hausse de ses ventes (+37 %).

Statistiques par catégories de propriétés

En termes relatifs, le segment de l’unifamiliale a connu la remontée la plus spectaculaire en juin, affichant un niveau de transactions de 646 propriétés (+50 %). Au cours du mois, on dénombrait 3 341 inscriptions en vigueur, soit un niveau très inférieur à celui de juin 2019 (-28 %).

Avec 215 transactions, les ventes de copropriétés ont aussi connu une très vive reprise (+52 %) par rapport à juin 2019. L’inventaire de copropriété s’est replié de 16 %, ce qui confirme un resserrement des conditions de marché plus rapide. De fait, le délai de vente moyen est resté relativement stable, à 165 jours.

Dans le segment des plex de deux à cinq unités, les ventes ont crû nettement moins vite (+13 %), représentant 62 unités. Les inscriptions en vigueur étaient en forte baisse de 26 %, à 463 unités contre 623, un an auparavant.

Au chapitre des prix

Toujours à l’échelle de la RMR, le prix médian des unifamiliales a augmenté de 2 % par rapport à juin 2019, pour s’établir à 272 000 $.

Le prix médian des copropriétés s’est replié de 6 %, à 192 000 $, dans la RMR de Québec. L’essentiel des transactions (189) s’est opéré dans l’agglomération de Québec, où le prix médian atteint 198 000 $, soit une baisse de 5 % par rapport à l’année dernière, attribuable au fait que le marché de la copropriété demeure encore favorable aux acheteurs, malgré son resserrement.

Le prix médian des plex de deux à cinq unités connaît lui aussi une légère baisse, à 292 500 $, soit ‑2 % par rapport à juin 2019.

Nombre de propriétés à vendre

En juin, on dénombrait 5 824 inscriptions résidentielles en vigueur dans la RMR de Québec, soit un niveau très inférieur (-24 %) à celui du même mois l’année précédente, ce qui confirme une accélération de l’amélioration des conditions de marché en l’absence d’un rattrapage des nouvelles inscriptions (contrairement à toutes les autres RMR), dans tous les segments de propriétés.

