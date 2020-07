MILANO, Italia e NEW YORK, July 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Fondo gestito dalle affiliate di Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) (congiuntamente alle controllate consolidate, “Apollo”) ha annunciato oggi di voler incrementare ed estendere la sua partnership d’investimento con Apeiron Management S.p.A. (“Apeiron”), incentrata sulle cosiddette “special situation” e sulle opportunità d’investimento nel credito aziendale in Italia.



Grazie alla collaborazione strategica con Apeiron, avviata nel febbraio 2018, i fondi Apollo hanno finora conferito in Italia quasi 300 milioni di euro in investimenti in debito aziendale, crediti, special situation, fallimenti e concordati e altri stressed e distressed asset.

Apeiron continuerà a lavorare con Apollo, fornendo supporto per la creazione, la due diligence, la strutturazione, l’esecuzione e la gestione delle transazioni con la piattaforma d’investimento Apollo Delos, che sarà maggiorata di 100 milioni di euro con effetto immediato. I fondi Apollo avranno anche l’opportunità di investire in transazioni Apeiron di più ampie dimensioni nel momento stesso in cui verranno presentate. Nell’ambito del rinnovato impegno, Apeiron continuerà a perseguire opportunità d’investimento nel credito italiano, concentrandosi in particolare su mutuatari aziendali e special situation lungo l’intera struttura del capitale.

Alessandro Fracanzani, Partner fondatore e CEO di Apeiron Management, ha dichiarato: “Forti del rapporto consolidato con Apollo, che ci ha permesso di allocare ingenti capitali in interessanti situazioni d’investimento in Italia, Apeiron è entusiasta di rinnovare ed estendere questa partnership. Grazie agli sforzi congiunti dei nostri team altamente qualificati, continueremo a investire in varie asset class in Italia, spesso in situazioni complesse che richiedono rapidità e sicurezza d’esecuzione.”

Robert Ruberton, Senior Partner e Co-Head of Hybrid Value di Apollo Global Management, ha aggiunto: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership strategica con Apeiron per perseguire ulteriori investimenti nel mercato italiano. Alessandro e il suo team sono partner di fiducia, impegnati a individuare, analizzare e cogliere opportunità d’investimento non correlate e protette dal rischio di ribasso, in grado di generare interessanti rendimenti per i nostri investitori. Siamo ansiosi di proseguire questa collaborazione.”

Apeiron Management

Apeiron è una società di consulenza e d’investimento indipendente con uffici a Milano. I suoi partner vantano oltre 40 anni di esperienza combinata, che spazia dal credito distressed alla gestione di fallimenti e concordati, fino alle cosiddette “special situation”. Forte della sua conoscenza locale, dell’esperienza maturata nel campo delle ristrutturazioni e di un approccio flessibile, Apeiron effettua transazioni in un’ampia gamma di settori aziendali, collaborando con i suoi partner per implementare strategie d’investimento orientate al valore in situazioni complesse. Per ulteriori informazioni su Apeiron, visitare il sito www.apeironmgmt.com .

Apollo Global Management

Apollo è leader mondiale nella gestione degli investimenti alternativi con uffici a New York, Los Angeles, San Diego, Houston, Bethesda, Londra, Francoforte, Madrid, Lussemburgo, Mumbai, Delhi, Singapore, Hong Kong, Shanghai e Tokyo. Al 31 marzo 2020, Apollo vantava un patrimonio in gestione (AuM) di circa 316 miliardi di dollari, ripartito in Private Equity, Credito e Real Asset e investito in un gruppo core di nove settori in cui Apollo dispone di notevoli conoscenze e risorse. Per ulteriori informazioni su Apollo, visitare il sito www.apollo.com.

