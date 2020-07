WINNIPEG, Manitoba, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : La North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») a annoncé aujourd'hui la conclusion de la vente de 36 magasins Tigre Géant (la « transaction des magasins Tigre Géant ») à Giant Tiger Stores Limited (« GTSL ») avec effet au 5 juillet 2020.



La transaction avec les magasins Tigre Géant a été conclue dans des conditions sensiblement identiques à celles précédemment déclarées par la Société au cours des deux derniers trimestres et qui peuvent être consultées dans la section « Investisseurs » du site web de la Société à l'adresse www.northwest.ca .

« La transaction avec les magasins Tigre Géant permet à North West de se concentrer davantage sur les résultats et le potentiel de son activité principale, notamment les accords d'approvisionnement en produits que nous avons conclus avec GTSL et les magasins Tigre Géant que nous avons conservés dans les communautés du Nord. Un grand merci à la formidable équipe des associés des magasins Tigre Géant qui ont rejoint l'organisation GTSL. Vous avez joué un rôle essentiel dans la construction de la marque Tigre Géant et nous vous souhaitons, ainsi qu'à GTSL, beaucoup de succès dans le prochain chapitre de la croissance de GT dans l'ouest du Canada », a commenté Edward Kennedy, président et directeur général de North West.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des déclarations concernant les résultats, événements et plans futurs prévus de la société, ses initiatives stratégiques et sa restructuration, ses liquidités futures, les investissements en capital prévus et l'impact prévu du virus COVID-19 sur les activités de la société et les plans de continuité des activités connexes. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Les expressions comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « continuer », ou le pendant négatif de ces expressions, sont des termes qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont valables qu'à compter de la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations prospectives.

Il est recommandé aux lecteurs de ne pas accorder de confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances, les dépenses d'investissement ou les accomplissements atteints de North West diffèrent sensiblement des résultats, des performances, des dépenses d'investissement ou des accomplissements futurs prévus, exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les résultats commerciaux, les fluctuations des taux d'intérêt et de la valeur des devises, l'évolution des lois et des réglementations, l'actualité juridique, la survenance de catastrophes climatiques et d'autres catastrophes naturelles, les modifications de la législation fiscale et les risques et incertitudes détaillés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de la direction de North West pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2020. La liste qui précède ne comporte pas tous les facteurs possibles. Outre ces facteurs, d'autres facteurs doivent être examinés attentivement et il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. North West ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est expressément exigé par les lois en vigueur.

Profil de la Société

North West Company Inc., à travers ses filiales, est le chef de file de la vente au détail de produits alimentaires et de produits et services de tous les jours dans les communautés rurales et les milieux urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et dans les Caraïbes. North West exploite 214 magasins sous les noms commerciaux suivants : Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets, et totalise des ventes annuelles d'environ 2 milliards $ CA.

Les actions ordinaires de North West se négocient sous le symbole « NWC » à la bourse de Toronto.

