ENGLEWOOD CLIFFS, N.J., July 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- OwnBackup , eine führende Cloud-to-Cloud-Business-Continuity-Plattform, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen 50 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln beschafft hat, vor allem von Insight Partners unter Beteiligung von Salesforce Ventures sowie von Vertex Ventures – und dies weniger als ein Jahr nach der Series-C-Finanzierung. Der bestehende Anleger Innovation Endeavors nahm ebenso an der Folgerunde teil, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf über 100 Millionen US-Dollar erhöht. Das zusätzliche Kapital wird zur Beschleunigung der Produktentwicklung und zur Skalierung der Markteinführungsfunktionen verwendet, um die Vision von OwnBackup zu unterstützen, den CIOs von Unternehmen einen zentralen Bereich zu bieten, auf dem sie ihre unternehmenskritischen und immer komplexer werdenden Software-as-a-Service-Daten (SaaS-Daten) sichern, schützen und analysieren können.



„Diese überzeichnete Runde bedeutet für uns, dass die Anleger unsere frühe Dominanz in einem riesigen adressierbaren Markt anerkennen“, sagte Sam Gutmann, CEO von OwnBackup. „Im heutigen unsicheren Klima wird immer mehr CIOs und CEOs bewusst, wie wichtig es ist, ihr Unternehmen widerstandsfähiger zu machen. Wir setzen uns dafür ein, den Betrieb rund um die Uhr aufrechtzuerhalten, mit Überwachung und Wiederherstellung auf Enterprise-Niveau – sowohl während der COVID-19-Pandemie als auch längerfristig.“

„OwnBackup bietet automatisierten und schnellen Datenschutz, damit Kunden sich darauf verlassen können, dass ihre Geschäftsdaten jederzeit geschützt sind“, sagte Matt Garratt, Managing Partner bei Salesforce Ventures. „OwnBackup ist ein langjähriger Salesforce-Partner in AppExchange und wir freuen uns, das Wachstum dieses Unternehmens mit dieser neuen Investition weiterhin zu unterstützen, um weitere Innovationen für Kunden voranzubringen.“

Jüngste Errungenschaften hinsichtlich der Marktführerschaft von OwnBackup

Im zweiten Jahr hintereinander Erzielung eines Ertragswachstums von etwa 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr

98 Prozent Fünf-Sterne-Bewertungen in Salesforce AppExchange

Unterstützung von mehr als 2.000 Kunden – wie z. B. AECOM, athenahealth, Michigan State University und Navy Federal Credit Union – in Form der Sicherung von 60 Billionen SaaS- und PaaS-Datensätzen

Beschäftigung von weltweit mehr als 220 Mitarbeitern bei einem Personalzuwachs von 200 % in den letzten beiden Jahren

Kürzlich erfolgte Ergänzung der Führungsebene des Unternehmens in Form des Salesforce-Veteranen Jamie Grenney als Chief Marketing Officer und des Experten für Datensicherheit Roi Dover als Vice President von Forschung und Entwicklung

als Chief Marketing Officer und des Experten für Datensicherheit als Vice President von Forschung und Entwicklung 25. Platz auf der Liste 2020 Financial Times Americas’ Fastest Growing Companies und Nummer 102 bei 2019 Inc. 5000

„OwnBackup ist der Business-Continuity-Partner der Wahl für zukunftsorientierte Unternehmens-CIOs und hat in den fünf Jahren seit seiner Gründung ein unglaubliches Wachstum und Kundenerfolg erzielt“, sagte Nikitas Koutoupes, Managing Director von Insight Partners. „Da erwartet wird, dass der Markt für Datensicherung und -wiederherstellung bis 2026 ein Volumen von über 18 Milliarden US-Dollar erreichen wird1, gibt es ein enormes ungenutztes Potenzial für das hervorragende Team und die bewährten Lösungen von OwnBackup. Wir sind der Ansicht, dass die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens sowohl innerhalb des Salesforce-Ökosystems als auch darüber hinaus weiter in die Höhe schnellen wird.“

Ermöglichung einer ganzheitlichen Aufsicht und Kontinuität für alle unternehmenskritischen SaaS-Daten

Die preisgekrönten Datenwiederherstellungslösungen von OwnBackup ermöglichen ein müheloses Sichern von Daten, Metadaten und Anhängen, die in Salesforce gespeichert sind. Die Echtzeitüberwachung und die Warnmeldungen der Plattform helfen Unternehmen, sich schneller von Datenverlusten zu erholen, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, die Betriebsabläufe zu beschleunigen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Während der COVID-19-Krise müssen Staaten und Unternehmen potenziell lebensrettende Datenmengen verwalten – einschließlich der Ermittlung von Kontaktpersonen, Gesundheitschecks, Tests, medizinischer Forschung und Details zur Pandemiebekämpfung –, die alle maximalen Schutz benötigen. Mit den heute neu beschafften Finanzmitteln plant OwnBackup, diese Nachfrage zu decken und seine Backup-, Wiederherstellungs-, Archivierungs- und Sandbox-Seeding-Dienste zu einer einheitlichen Lösung für alle Unternehmensdaten in einer Vielzahl von SaaS-Apps auszubauen.

„OwnBackup ist lebensrettend, denn es verschafft uns nicht nur Seelenfrieden mit einem zentralen Bereich für unsere wertvollen SaaS-Daten, sondern ermöglicht unserem Team den schnelleren Einstieg in neue Projekte, da wir wissen, dass wir, falls erforderlich, jederzeit ein Rollback vornehmen können“, sagte Matthew McGarry, Senior Principal Salesforce Technologist bei Medtronic. „Da wir bei der Nutzung und dem Aufbau unserer Salesforce-Umgebungen immer ausgeklügelter vorgehen, stellt OwnBackup sicher, dass wir das Risiko eines Datenverlusts minimieren, unsere Speicherkosten senken, Probleme bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vermeiden und über die Tools verfügen, mit denen wir all unsere wichtigen Unternehmensdaten ordnungsgemäß verwalten können.“

Für weitere Informationen über die Produkte von OwnBackup klicken Sie hier oder lesen Sie die Fünf-Sterne-Bewertungen auf Salesforce AppExchange und G2 Crowd .

Über OwnBackup

OwnBackup, der führende Anbieter von Cloud-to-Cloud-Backups und -Wiederherstellungen, bietet sichere, automatisierte, tägliche Backups von SaaS- und PaaS-Daten sowie hochentwickelte Datenvergleichs- und Wiederherstellungstools für die Notfallwiederherstellung. OwnBackup unterstützt mehr als 2.000 Unternehmen weltweit beim Schutz kritischer Cloud-Daten und deckt Datenverluste und -beschädigungen ab, die durch menschliche Fehler, böswillige Absichten, Integrationsfehler und betrügerische Anwendungen verursacht werden. OwnBackup wurde vor allem mit Blick auf Sicherheit und Datenschutz entwickelt und übertrifft die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für gesicherte Daten. Das von erfahrenen Experten auf den Gebieten Datenwiederherstellung, Datenschutz und Informationssicherheit gegründete Unternehmen OwnBackup ist ein erstklassiger ISV für Backups und Wiederherstellungen auf Salesforce AppExchange und wurde 2018 mit dem Salesforce Appy Award ausgezeichnet. OwnBackup belegt Platz 25 auf der Liste „2020 Financial Times Americas’ Fastest Growing Companies“ und ist Nummer 102 auf der 2019 Inc. 5000-Liste. Der Hauptsitz von OwnBackup befindet sich in Englewood Cliffs, N.J., USA. Forschung und Entwicklung, Support und andere Funktionen sind in Tel Aviv und London angesiedelt. OwnBackup ist der Anbieter der Wahl für einige der weltweit größten Nutzer von SaaS-Anwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter ownbackup.com .

Pressekontakt:

Joe Gerace

Antenna | Spaces

+1 201-465-8028

joe.gerace@antennagroup.com

1 Stratistics MRC, „ Data Backup and Recovery – Global Market Outlook “, März 2018

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eaf98ad2-c2a5-418e-99f6-e84e83500411