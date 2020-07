ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- OwnBackup , une plateforme de cloud à cloud de premier plan spécialisée dans la continuité des opérations, a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de 50 millions de dollars mené par Insight Partners , avec la participation de Salesforce Ventures et de Vertex Ventures moins d'un an après la levée du financement de série C. L'investisseur existant Innovation Endeavors a également participé au tour de suivi, qui porte le financement total de la société à plus de 100 millions de dollars. Le capital supplémentaire sera utilisé pour accélérer le développement de produits et mettre à l'échelle les fonctions de mise sur le marché afin de soutenir la vision de OwnBackup de fournir aux responsables informatiques des entreprises un guichet où ils peuvent sauvegarder, protéger et analyser leurs données SaaS (logiciels en tant que service) critiques et de plus en plus complexes.



« Ce tour de financement sursouscrit reflète la reconnaissance par les investisseurs de notre domination précoce d'un énorme marché potentiel », a déclaré Sam Gutmann, PDG de OwnBackup. « Dans le climat incertain d'aujourd'hui, de plus en plus de responsables informatiques et de directeurs généraux réalisent l'importance de renforcer la résilience de leur entreprise. Nous nous engageons à assurer le fonctionnement de leurs opérations 24 heures sur 24, grâce à un suivi et à une récupération de classe entreprise et de type « configurez et oubliez », à la fois pendant la pandémie de COVID-19 et sur le long terme. »

« OwnBackup fournit une protection automatisée et rapide des données afin que les clients soient certains que leurs données d'entreprise sont toujours protégées », a déclaré Matt Garratt, associé directeur chez Salesforce Ventures. « OwnBackup est un partenaire de longue date de Salesforce sur AppExchange, et nous sommes ravis de continuer à soutenir sa croissance grâce à ce nouvel investissement visant à stimuler l'innovation pour les clients. »

Faits saillants récents du leadership du marché de OwnBackup

A enregistré une hausse du chiffre d'affaires d'environ 100 % en glissement annuel pendant deux années consécutives

A obtenu 98 % d'évaluations cinq étoiles dans l' AppExchange de Salesforce

Sert plus de 2 000 clients, tels qu'AECOM, athenahealth, l'université d'État du Michigan et Navy Federal Credit Union, obtenant plus de 60 billions d'enregistrements SaaS et PaaS

Emploie plus de 220 personnes dans le monde, avec une croissance des effectifs de 200 % au cours des deux dernières années

A récemment étendu son équipe de direction avec l'arrivée de l'ancien employé de Salesforce Jamie Grenney au poste de directeur marketing, et du spécialiste de la sécurité des données Roi Dover au poste de vice-président de la recherche et du développement

au poste de directeur marketing, et du spécialiste de la sécurité des données au poste de vice-président de la recherche et du développement Classé vingt-cinquième dans la liste 2020 Financial Times Americas’ Fastest Growing Companies (Entreprises à la croissance la plus rapide aux Amériques du Financial Times 2020) et à la 102e place du classement 2019 Inc. 5000

« OwnBackup est le partenaire de continuité des opérations de choix pour les directeurs informatiques d'entreprise avant-gardistes, et a enregistré une croissance et un succès exceptionnels au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis sa création », a déclaré Nikitas Koutoupes, directeur général d'Insight Partners. « Avec le marché de la sauvegarde et de la récupération qui devrait dépasser 18 milliards de dollars d'ici 20261, il existe un énorme potentiel inexploité pour l'équipe exemplaire de OwnBackup et ses solutions éprouvées. Nous sommes convaincus que la demande pour les produits de la société continuera à augmenter, à la fois au sein de l'écosystème Salesforce et au-delà. »

Permettre un contrôle et une continuité globaux de toutes les données SaaS stratégiques

Les solutions primées de récupération des données d'OwnBackup permettent de sauvegarder facilement les données, les métadonnées et les pièces jointes stockées dans Salesforce. La surveillance et les alertes en temps réel de la plateforme aident les entreprises à récupérer plus rapidement des pertes de données, à garantir la continuité des opérations, à accélérer les opérations et à respecter les mandats de conformité. En pleine crise de la pandémie de COVID-19, les gouvernements et les entreprises doivent gérer des ensembles de données potentiellement vitaux, y compris le traçage des contacts, les contrôles de santé, les tests, la recherche médicale et les détails de la réponse à la pandémie, qui nécessitent tous une protection maximale. Avec les nouveaux fonds collectés aujourd'hui, OwnBackup prévoit de satisfaire cette demande et d'étendre ses services de sauvegarde, de récupération, d'archivage et de renforcement du bac à sable au sein d'une solution unifiée pour toutes les données d'entreprise à travers une variété d'applications SaaS.

« OwnBackup est un outil vital, car non seulement il nous procure une tranquillité d'esprit avec un seul guichet pour nos précieuses données SaaS, mais il permet aussi à notre équipe de passer plus rapidement à de nouveaux projets, car nous savons que nous pouvons toujours y revenir si besoin », a déclaré Matthew McGarry, technologue Salesforce principal chez Medtronic. « Alors que nous devenons plus sophistiqués dans notre façon de tirer parti et de développer nos environnements Salesforce, OwnBackup nous assure que nous minimisons le risque de perte de données, réduisons nos coûts de stockage, éliminons les difficultés à atteindre la conformité réglementaire et disposons des outils pour gérer correctement l'ensemble de nos données d'entreprise essentielles. »

Pour plus d'informations sur les produits de OwnBackup, cliquez ici ou lisez ses évaluations cinq étoiles sur l' AppExchange de Salesforce et G2 Crowd .

À propos de OwnBackup

OwnBackup, le premier fournisseur de solutions de sauvegarde et de récupération de cloud à cloud, fournit des sauvegardes sécurisées, automatisées et quotidiennes des données SaaS et PaaS, ainsi que des outils sophistiqués de comparaison et de restauration des données pour la reprise après sinistre. Aidant plus de 2 000 entreprises dans le monde entier à protéger leurs données cloud critiques, OwnBackup couvre les pertes de données et la corruption causées par les erreurs humaines, les actes malveillants, les erreurs d'intégration et les applications indésirables. Conçue pour la sécurité et la confidentialité, OwnBackup dépasse les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) concernant les données sauvegardées. Cofondée par des experts expérimentés en récupération des données, en protection des données et en sécurité des informations, OwnBackup est une solution de sauvegarde et de restauration ISV de premier plan sur l'AppExchange de Salesforce, qui a reçu le prix Salesforce Appy en 2018. OwnBackup a été classé à la 25e position dans la liste 2020 Financial Times Americas’ Fastest Growing Companies (Entreprises à la croissance la plus rapide aux Amériques du Financial Times 2020) et à la 102e place du classement 2019 Inc. 5000 Basée à Englewood Cliffs, dans le New Jersey, avec des fonctions de R&D, d'assistance et autres à Tel-Aviv et Londres, OwnBackup est le fournisseur de choix de certains des plus grands utilisateurs d'applications SaaS au monde.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site ownbackup.com .

1 Stratistics MRC, « Data Backup and Recovery - Global Market Outlook », mars 2018

