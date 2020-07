NACON ANNONCE UN ACCORD DE LICENCE

AVEC MICROSOFT POUR LA CRÉATION

D’ACCESSOIRES OFFICIELS

Lesquin, le 7 juillet 2020 – NACON, acteur majeur de la conception et de la distribution de jeux vidéo et d'accessoires gaming, est fier d’annonce la signature d’un accord de licence global avec Microsoft pour la conception et la distribution d’accessoires sous licence officielle pour consoles Xbox et PC.

Révélé ce jour à l’occasion de la NACON Connect, première conférence digitale tenue par NACON, ce nouveau partenariat permettra à la marque de mettre son expertise en matière d’accessoires gaming au service de la communauté de joueurs Microsoft tout en poursuivant son développement à l’international. NACON aura ainsi l’opportunité de proposer plusieurs typologies d’accessoires sous licence officielle, dont des manettes et des casques conçus pour Xbox.

« Notre marque a connu une montée en puissance fabuleuse depuis sa création en 2014. Après 6 ans de travail, c’est un nouveau cap que nous franchissons grâce à la confiance que nous accorde Microsoft, mais aussi un défi technologique que nous avons hâte de relever. » déclare Yannick Allaert, Directeur du Département Accessoires chez NACON. « Je suis incroyablement fier, mais aussi très impatient de montrer ce que nous sommes capables d’apporter aux joueurs Xbox One et Xbox Series X en quête d’innovation et de performance. »

Après l’acquisition de la marque RIG en mars dernier, marque de référence de casques pour joueurs PC et consoles, l’accord de licence avec Microsoft vient entériner la position de NACON en tant qu’acteur majeur du marché. Avec une offre comptant désormais plus de 250 références de manettes, casques, clavier, souris et équipement de transport, disponibles dans de nombreux pays à travers le monde, NACON poursuit son ambition de satisfaire tous les passionnés de jeu vidéo.

***

Cliquez ici pour visionner la conférence NACON Connect en replay : https://youtu.be/mZUFvyZeCUQ

About NACON

NACON is a company of the BIGBEN Group founded in 2019 to optimize its know-how through strong synergies in the video game market. By bringing together its 8 development studios, the publishing of AA video games, the design and distribution of premium gaming devices, NACON focuses 20 years of expertise at the service of players. This new unified business unit strengthens NACON's position in the market, enables it to innovate by creating new unique competitive advantages and achieve its ambition to become one of the world's leading players in gaming. https://corporate.nacongaming.com/

Pièce jointe