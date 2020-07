MONTRÉAL, 07 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il avait établi un autre record mensuel en juin en transportant 2,7 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales canadiennes. Du premier semestre de 2020 jusqu’au 30 juin, il a transporté 15 MTM. Il s’agit aussi du meilleur trimestre de l’histoire du CN qui a acheminé un volume de 8,15 MTM de céréales.

En juin, pour un quatrième mois consécutif, le CN a battu un record en transportant un volume inégalé de céréales, ce qui a conduit au volume record de 26,9 MTM transportées depuis le début de la campagne agricole jusqu’à la fin de juin, par rapport au record précédent de 26,5 MTM enregistré lors de la dernière campagne. En outre, le CN a acheminé plus de 1 MTM de céréales canadiennes conteneurisées depuis le début de la campagne agricole dans les Prairies, ce qui lui a permis d’établir un record pour ce qui est des envois intermodaux de céréales canadiennes.

Records

Meilleur premier semestre, 15,0 MTM de céréales ayant été acheminées par rapport au précédent record de 13,9 MTM

Volume record depuis le début de la campagne agricole jusqu’à la fin de juin, 26,9 MTM de céréales ayant été transportées en comparaison du record précédent de 26,5 MTM

Meilleur trimestre à ce jour, 8,15 MTM de céréales ayant été expédiées comparativement au record précédent de 8,08 MTM et au record de 7,4 MTM atteint pendant le deuxième trimestre de 2019

Meilleur mois de juin, 2,7 MTM de céréales ayant été acheminées en regard du record précédent de 2,44 MTM

Citations

« Des agriculteurs canadiens aux terminaux portuaires, ces records témoignent de la solidité de notre chaîne d’approvisionnement et de sa capacité à répondre à la forte demande mondiale soutenue de céréales. Grâce à la grande demande de céréales au deuxième trimestre et à l’excellente performance de l’équipe de cheminots dévoués du CN, nous avons établi des records pour le trimestre et pour le premier semestre de 2020. Ces résultats succèdent aux difficultés que nous avons connues au début de la campagne agricole. Le CN a réalisé un record de transport des céréales pour un quatrième mois consécutif et de tonnage total expédié depuis le début de la campagne agricole, ce qui démontre les effets positifs continus de nos investissements sur l’accroissement de la capacité et de la résilience du réseau. »

- James Cairns, premier vice-président Chaîne d’approvisionnement, Transport par rail, CN

« Le CN est fier de jouer un rôle important en assurant un service essentiel dans la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Et dans le contexte actuel du marché mondial, l’équipe du CN nous a permis de connaître une campagne agricole vraiment exceptionnelle. Malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées au début de cette année, nous sommes convaincus que le volume élevé d’envois enregistré en juin se poursuivra jusqu’à la fin de la campagne agricole, et que le CN et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement continueront de répondre aux besoins du secteur céréalier. »

- Allen Foster, vice-président Vrac, CN

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .