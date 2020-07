Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 7 juillet 2020 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd’hui, suite à son assemblée générale annuelle, l’arrivée de Madame Katherine Kalin et de Monsieur Eric Baclet au Conseil d’Administration de la Société. Ils apportent à eux deux plus de 50 années d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et disposent d’une expertise significative qu’ils mettront à profit pour accompagner la Société dans les prochaines étapes de sa croissance.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a commenté : « Nous sommes ravis d’accueillir Katherine et Eric au sein du Conseil d’Administration de GENFIT. Ils apportent une expérience particulièrement riche et pertinente du secteur de l’industrie de la santé. Madame Kalin dispose d’une grande expérience de la gestion stratégique et financière tant dans le domaine pharmaceutique que dans celui des dispositifs médicaux, ainsi qu’une excellente connaissance du marché américain. Monsieur Baclet dispose d’une expérience très étendue allant du développement de médicaments à la gestion commerciale sur plusieurs marchés, dont la Chine. Tous deux apportent de solides connaissances et une vision stratégique à un moment clé où la Société travaille à l’élaboration des prochaines étapes de son développement et de sa transformation. »

L’expertise de Madame Katherine Kalin dans l’industrie de la santé couvre les outils diagnostics, les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques. Madame Kalin est membre du Conseil d’Administration de Clinical Genomics, une société de diagnostic moléculaire, de Brown Advisory, une société de conseil et d’investissement stratégique, et de Primari Analytics, une startup spécialisée dans l’intelligence artificielle. Durant 5 ans ½, de 2012 à 2017, elle a dirigé la stratégie chez Celgene, une société biopharmaceutique mondiale. Auparavant, Madame Kalin a occupé des postes exécutifs dans le domaine du marketing, des ventes, de la stratégie et du business développement chez Johnson & Johnson (J&J) de 2002 à 2011. Avant de rejoindre J&J, Madame Kalin était Associée chez McKinsey and Company, une société de conseil en entreprise à l’international, où elle a négocié et dirigé des missions de consulting dans le domaine de la santé, œuvrant comme conseil stratégique pour de grandes sociétés pharmaceutiques, des sociétés de matériel médical, et d'autres société spécialisées dans le domaine de la santé.

Monsieur Eric Baclet dispose de plus de 30 ans d’expérience chez Eli Lilly dans le développement de médicaments à l’international, le management, et la commercialisation, expertise qu’il a pu accumuler en tant que Président Directeur Général de Lilly Italie, Directeur Général de Lilly Chine, Vice Président, Marketing Monde et Directeur Exécutif, Marketing International, pour ne citer que quelques-uns des postes occupés. Tout au long de l’exercice de ses fonctions chez Eli Lilly, Monsieur Baclet a piloté le lancement international de médicaments sur plusieurs territoires. Il a également dirigé des équipes multidisciplinaires responsables de la gestion de la chaîne de valeur biopharmaceutique dans plus de sept pays.

Jean-François Mouney, Président du Conseil d’Administration, a ajouté: "Le Conseil d’Administration est ravi d’accueillir Katherine et Eric. Nous avons hâte de travailler avec Pascal et les équipes de GENFIT pour aider la société à créer de la valeur et réussir ses programmes de développement dans des domaines où les besoins médicaux sont importants.»

