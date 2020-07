Hospitalis intègre un système d’acheminement sécurisé du code consolidé pour une meilleure traçabilité des médicaments



Boulogne-Billancourt, le 08 juillet 2020 – Hospitalis est un portail d’échanges sur lequel sont connectés 1650 établissements de santé privés et publics (soit 90% des établissements de santé) et près de 200 laboratoires pharmaceutiques. La plateforme permet de gérer les flux numériques BtoB logistiques entre établissements et industries des produits de santé. Avec Hospitalis, Cegedim e-business propose une offre intégrant : digitalisation, intéropérabilité, traçabilité et sécurisation. Ce dernier point est effectivement l’une des principales préoccupations de Cegedim e-business qui grâce au service de sérialisation d’Hospitalis, permet de tracer et de s’assurer de l’authenticité du médicament.

Hospitalis, une réponse à la lutte contre la contrefaçon des médicaments

Depuis le 9 février 2019, la directive européenne relative à la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments est entrée en application en France. Chaque boîte de médicaments est dotée d’un dispositif d’inviolabilité et d’un identifiant unique qui assurent sa traçabilité. Dans ce processus, le pharmacien de l’hôpital intervient en vérifiant l’intégralité de chaque boîte, les scannant et les désactivant une à une en interrogeant la base de données européenne qui répertorie tous les codes.

Cegedim e-business a développé des fonctionnalités de traçabilité pour rendre la solution Hospitalis capable de suivre et de gérer les codes de sérialisation et de consolidation afin de permettre aux établissements de santé d’être en conformité avec cette directive.

Ce service, d’ores et déjà en fonctionnement chez plusieurs établissements et laboratoires, est constitué des solutions :

Hospitalis Serial Transfer qui garantit une transmission sécurisée des identifiants uniques et des codes consolidés numériques associés grâce à l’avis d’expédition entre le laboratoire ou son dépositaire et l’établissement de santé ;

Hospitalis Verify System qui permet le contrôle et la désactivation des identifiants uniques en interrogeant la base nationale FranceMVO.

Hospitalis, une offre unique sur le marché

Hospitalis est intégré aux logiciels métiers d’établissements et aux principaux ERP équipant les laboratoires et dépositaires, et tire son succès de son fonctionnement simple et pratique. Dès lors que l’établissement de santé fait sa demande d’achat dans son logiciel métier relié à Hospitalis, les médicaments sont tracés depuis l'envoi par le laboratoire ou le dépositaire jusqu’à la réception par l’établissement, ce qui en garantit l’origine. Grâce aux messages d’expédition et de facture adressés par l’ERP du laboratoire à Hospitalis, l’établissement peut visualiser son tableau de bord des approvisionnements avec le suivi complet du traitement de la commande jusqu’à la facturation. Cela lui permet ainsi d’anticiper et de piloter l’activité, et d’assurer également une traçabilité optimale.

Hospitalis étend les possibilités de scannage soit par boîte de médicaments, soit par carton, voire même par palette entière. Pour les opérateurs, c’est un gain temps et de productivité important dans le processus de contrôle et une sécurisation maximale du traçage les médicaments. C’est également une opportunité pour l’établissement de gagner en fiabilité sur la gestion des stocks, mais aussi pour le laboratoire de proposer ce nouveau service à ses clients, de plus en plus nombreux à l’inscrire dans leurs appels d’offres.

Christophe Couvreur, Directeur Hospitalis indique : « On observe un important regain d’intérêt sur la sérialisation. En effet, les principaux dépositaires ainsi que plusieurs laboratoires pharmaceutiques pouvant représenter parfois jusqu’à 40% des volumes livrés à la PUI (Pharmacie à Usage Intérieur) d’un établissement se sont lancés récemment dans la mise en œuvre de leur projet de sérialisation. Plus de 80 établissements et laboratoires ont ainsi adhéré au service de la sérialisation depuis le début d’année. Au-delà des médicaments, les dispositifs médicaux implantables (DMI) sont également concernés pour assurer la traçabilité entre fabricants de DMI, établissements et patients, avec un renforcement à venir de la réglementation (Medical Device Regulation). »













A propos d’Hospitalis :



Lancée en 2002, Hospitalis est une plateforme d’échanges proposée par Cegedim e-business, qui permet aux établissements de santé de gérer les flux d’approvisionnement et les factures de façon dématérialisée avec leurs fournisseurs. Utilisée par 1 650 établissements de santé publics et privés et 200 laboratoires pharmaceutiques en France, Hospitalis est conforme à la nouvelle directive européenne 2011/62/UE et permet le contrôle et la désactivation des identifiants uniques de chaque boîte de médicaments pour lutter contre la falsification des médicaments.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr/bpm/cycle-contract-to-pay/purchase-to-pay/hospitalis







A propos de Cegedim e-business :



Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par an et 2 000 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre de service SY by Cegedim elle accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leur transformation digitale en s’appuyant sur un ensemble de services unique d’e-procurement, d’e-invoicing, d’e-archiving et d’e-signature.



Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de documents, du contrat au paiement, permettant ainsi une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com



Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @CegedimeBusines, LinkedIn et Youtube



A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 503,7 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook





