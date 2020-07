Paris, 8 juillet 2020, 9h

AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB) a annoncé aujourd’hui la publication des résultats d’une étude préclinique sur le masitinib dans la maladie d’Alzheimer intitulée « Effet du du masitinib dans le traitement chronique de souris transgéniques Appps1de9 reproduisant la maladie d’Alzheimer [Effects of chronic masitinib treatment in transgenic mice modeling Alzheimer’s disease] ». La version préliminaire de cet article est accessible en ligne à partir de la revue Journal of Alzheimers’s Disease [1] https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad200466 .

Une publication antérieure avait déjà montré que le masitinib administré par voie orale ralentissait le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer [2], et une étude multicentrique de phase 3 a par la suite été initiée chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer légère à modérée (NCT01872598).

Cette nouvelle étude préclinique fournit des preuves suggérant que l’efficacité thérapeutique du masitinib est associée à une action synapto-protectrice en relation avec l’inhibition des mastocytes.

Le Dr Benoît Delatour, responsable de l’équipe des maladies d’Alzheimer et de Prion à l’ICM (Institut du Cerveau, Paris - France) et auteur principal de l’article, a déclaré : « Cette recherche a montré que le masitinib peut rétablir la performance normale de l’apprentissage spatial dans un modèle animal de la maladie d’Alzheimer et favorise également le rétablissement synaptique. À ce titre, ces résultats établissent un lien entre les précédentes données cliniques positives de preuve de concept du masitinib dans la maladie d’Alzheimer et les preuves d’un mécanisme synapto-toxique jusqu’alors inconnu associé aux mastocytes qui peuvent être ciblés par le masitinib ».

Olivier Hermine (président du comité scientifique d’AB Science et membre de l’Académie des Sciences) a commenté : « Ces données suggèrent un nouveau mécanisme par lequel le masitinib exerce un effet neuroprotecteur sur la maladie d’Alzheimer. Dans l’ensemble, ces résultats fournissent une nouvelle justification biologique convaincante pour l’utilisation du masitinib dans le traitement de la maladie d’Alzheimer ».

Les points clés de cet article de recherche sont les suivants :

L’objectif de l’étude était de clarifier les effets du masitinib dans la maladie d’Alzheimer à l’aide d’un modèle animal pertinent qui présente des caractéristiques de pathologie amyloïde cérébrale, de neuroinflammation et de perte synaptique.

Le traitement au masitinib a rétabli les performances d’apprentissage spatial normales des souris transgéniques Appps1de9.

Le masitinib a favorisé un rétablissement des marqueurs synaptiques qui sont diminués chez les souris transgéniques (comme chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer), ce qui indique un mécanisme d’action synapto-protecteur.

Cet effet sur les marqueurs synaptiques a été répliqué dans un modèle de souris appauvrie en mastocytes, ce qui implique fortement les mastocytes comme cible thérapeutique critique pour le masitinib dans la maladie d’Alzheimer.

Ces résultats représentent la première preuve que les mastocytes exercent un effet délétère sur les synapses dans le contexte de maladie d’Alzheimer.

[1] Li, Tengfei et al. ‘Effects of Chronic Masitinib Treatment in APPPS1dE9 Transgenic Mice Modeling Alzheimer’s Disease’. 1 Jan. 2020 : 1 – 7.

[2] Piette F, Belmin J, Vincent H, et al. (2011) ‘Masitinib as an adjunct therapy for mild-to-moderate Alzheimer's disease: a randomised, placebo-controlled phase 2 trial’. Alzheimer’s Res Ther 3, 16-16.

À propos du masitinib

Le masitinib est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes et les macrophages, cellules essentielles de l’immunité, par l’inhibition d’un nombre limité de kinases. En raison de son mode d’action unique, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, en oncologie, dans les maladies inflammatoires, et certaines maladies du système nerveux central. En oncologie, par son activité d’immunothérapie, le masitinib peut avoir un effet sur la survie, seul ou en association avec la chimiothérapie. Par son activité sur le mastocyte et les cellules microgliales et donc par son effet inhibiteur sur l’activation du processus inflammatoire, le masitinib peut avoir un effet sur les symptômes associés à certaines pathologies inflammatoires et du système nerveux central.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

