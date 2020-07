Bids, sales, stop-rates and prices are presented in the table below:

ISIN Bid Mill. kr. (nominal) Sale Stop-rate (per cent) Pro-rata Price 98 17611 DKT 01/09/20 III 880

120

-0.520 100 % 100.0766 98 17884 DKT 01/12/20 IV 900 300 -0.521 100 % 100.2088 98 17967 DKT 01/03/21 I 3,540 0

-

- -

98 18189 DKT 01/06/21 II 13,500 4,500 -0.517 100 % 100.4704 Total 18,820 4,920

The sale will settle 10 July 2020.