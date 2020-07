Paris, le 8 juillet 2020 – Atos, un leader global de la transformation digitale, présente Atos Digital Cloud Services, une évolution de son offre de services gérés de Cloud public. En collaboration avec Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, cette nouvelle offre allie la flexibilité et la rentabilité du Cloud public à un catalogue de services centrés sur la modernisation des applications et des capacités d’analyse des données sur le Cloud. Le catalogue de services Atos sera enrichi, en partenariat avec les clients, afin de répondre au mieux à leurs besoins métiers.



Initialement utilisé en priorité pour les applications non critiques, le Cloud public a su s’imposer au sein des entreprises, qui commencent aujourd’hui à migrer leurs charges de travail stratégiques ou historiques. Cette tendance est confirmée par les prévisions du cabinet IDC, qui anticipe une augmentation des dépenses consacrées aux services de Cloud public à un taux de 23,3 % entre 2019 et 20231. Cependant, cette transformation n’est pas sans conséquences pour les charges de travail historiques, dont certaines n’ont pas été conçues pour les environnements Cloud.

L’offre Atos Digital Cloud Services a été conçue pour simplifier les migrations même les plus complexes. Avec son éventail unique et complet de services et capacités de bout en bout, elle permet aux clients de tirer profit, et ce pour toutes leurs applications, de la puissance des infrastructures des grands fournisseurs de services Cloud mondiaux.

Atos Digital Cloud Services bénéficie de l’expertise éprouvée d’Atos en Cloud Computing, ainsi que de ses partenariats avec les leaders mondiaux du Cloud et de sa compréhension approfondie des enjeux sectoriels des entreprises, renforcée par son approche industrielle SPRING. En tant que leader européen et mondial en cybersécurité, Atos est capable de protéger le « dernier kilomètre » de la chaîne numérique en appliquant une approche unique et cohérente, apaisant ainsi les inquiétudes des clients en ce qui concerne le Cloud public, notamment en matière d’accès et de localisation géographique des données ou encore de conformité avec les réglementations locales et internationales.

Wim Los, SVP Cloud Enterprise Solutions chez Atos : « Le Cloud public offre des avantages indéniables aux entreprises, en combinant des architectures évolutives, fiables et flexibles avec un modèle commercial de facturation à l’usage. Lorsqu’il est maîtrisé, il devient un puissant allié de la transformation digitale. Atos Digital Cloud Services met à la disposition des entreprises un portefeuille complet d’outils et leur permet de bénéficier d’une approche transversale compatible avec tous les hyperscalers. Atos met ainsi le Cloud public au service de la croissance de ses clients, qui peuvent se concentrer sur le cœur de métier et leurs projets d’innovation ».

Une expertise reconnue en Cloud Computing

Atos dispose d’une expertise reconnue en matière de développement d’infrastructures et services Cloud, renforcée par l’acquisition récente de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans la prestation de solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises. Fort de capacités améliorées d’ingénierie des données et de fourniture de services digitaux, de plus de 5 500 experts Cloud, 30 000 experts d’applications et 3 200 certifications techniques sur les technologies AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, Atos aide les entreprises sur le chemin de la transformation. Atos est également positionné par Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant Data Center Outsourcing (DCO) and Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS) en Europe (9ème année consécutive) et en Amérique du Nord (4ème année consécutive).

