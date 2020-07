Nous offrons aux municipalités une plateforme qui leur permet d’entretenir un dialogue en temps réel avec leurs résidants, de donner un accès numérique aux services de la ville et de promouvoir les commerces de proximité au moyen de bciti ecoLocal MC

TORONTO, 08 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers Communications et bciti, fournisseur d’une plateforme novatrice pour villes intelligentes, ont annoncé une collaboration stratégique pour offrir aux Canadiens la possibilité d’accéder aux services et aux renseignements importants de leur municipalité à partir de leur domicile ou de leur téléphone intelligent. La plateforme bciti offerte par Rogers permet aux résidants de se tenir informés sur ce qui se passe dans la ville où ils vivent et travaillent, et fournit des outils essentiels de communication en temps réel.



« Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel pour les villes et les gouvernements locaux de garder les Canadiens connectés aux services et aux renseignements les plus récents, partout et en tout temps », a déclaré Dean Prevost, président, Rogers service Affaires. « Grâce à cette collaboration avec bciti, Rogers aide les villes canadiennes et leurs gouvernements à garder les résidants connectés et informés par l’intermédiaire d’un accès numérique à une gamme complète de services municipaux ainsi qu’à des alertes communautaires en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Au premier plan pour aider les villes à tirer parti de la puissance de l’Internet des objets (IdO), Rogers, aux côtés de bciti, offre désormais aux villes de toutes tailles la possibilité de mieux se connecter avec leurs citoyens grâce à cette plateforme pour villes intelligentes rentable, intégrée et sécurisée. La plateforme et l’appli mobile s’intègrent bien aux sites web actuels des villes et permettent aux utilisateurs de soumettre des demandes et d’en faire le suivi en temps réel, ainsi que de consulter les événements et les conseils communautaires à venir.

Grâce à la fonction bciti ecoLocal MC , les commerces de proximité peuvent vendre leurs produits par l’entremise de l’application qui permet de récupérer ces produits en magasin ou de les faire livrer à domicile par un partenaire local. L’application comprend également un tableau de bord intelligent qui anticipe les besoins des résidants en fonction d’analyses fondées sur les données de la ville et l’intelligence artificielle (IA) – le tout, propulsé par le réseau de confiance au pays1.

« Pendant des périodes critiques comme la crise sanitaire liée à la COVID-19, le besoin pour les villes canadiennes de se rapprocher de leurs citoyens devient encore plus important », a déclaré Vivianne Gravel, chef de la direction de bciti. « Nous sommes heureux de conclure cette alliance stratégique avec Rogers afin de fournir ces services essentiels de ville intelligente aux municipalités canadiennes. Ensemble, nous allons exploiter pleinement le potentiel de la transformation numérique et placer le Canada sur la voie du succès en matière de villes intelligentes. »

Rogers continue d’étendre sa gamme de solutions pour villes intelligentes et E-Citizen MC afin de répondre aux besoins des municipalités et des entreprises canadiennes. Consultez rogers.com/IdO pour en savoir plus.

1 D’après le nombre total d’abonnés sans-fil.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie, des sports et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .

Pour en savoir plus : media@rci.rogers.com , 647‑747‑5118.

À propos de bciti

bciti est une plateforme villes intelligentes qui rapproche les résidants de leurs villes. La plateforme bciti permet un dialogue en temps réel, l’accès à une multitude de services urbains via UNE SEULE application et favorise le développement économique et le commerce de proximité. Grâce à une approche « système de systèmes » et l’intégration de l’IA, la plateforme permet de connecter plusieurs systèmes (existants, données ouvertes, IdO), de saisir les données de manière éthique et d’entrer dans l’ère de la recommandation et l’aide à la décision.