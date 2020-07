MONTREAL, 08 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne du transport sécurisé (ACTS) se réjouit des plus récentes recommandations émises par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) à l’effet que les transactions en argent comptant peuvent être effectuées dans les magasins et les milieux de travail.



Dans sa publication datée du 6 juillet 2020, l’INSPQ souligne qu’il n’existe aucun cas documenté de transmission du virus de la COVID-19 par le biais d’échange de monnaie et que la manipulation de l’argent comptant ne semble pas être une voie de contamination selon les études scientifiques. Le mode de transmission principal de la COVID-19 demeurant l’interaction entre deux personnes via l’émission de microgouttelettes contagieuses, les transactions impliquant l’argent comptant peuvent se faire de façon sécuritaire en limitant le temps et la distance d’interaction et en restant vigilant sur l’hygiène des mains après la transaction. Ces bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité doivent s’appliquer, et ce, indépendamment de la méthode de paiement utilisée.

Ces recommandations sont identiques à celles émises par l’Organisation mondiale de la santé au sujet des pièces de monnaie et des billets de banque. La Banque du Canada recommande également aux détaillants de continuer à accepter l’argent comptant afin que les Canadiens puissent avoir accès aux biens et aux services dont ils ont besoin et ainsi ne pas créer des difficultés injustifiées aux personnes qui en dépendent pour payer leurs achats et dont les options sont limitées.

« Alors que bon nombre de Québécois veulent se prévaloir des multiples avantages que procure l’argent comptant, nous sommes très satisfaits des recommandations émises par l’INSPQ qui favorisent le maintien de sa disponibilité. Nous sommes également heureux de la reconnaissance de l’argent comptant comme méthode de paiement sécuritaire, requérant les mêmes précautions que la manipulation des cartes de paiement ou des téléphones cellulaires », a commenté Steven Meitin, président, Association canadienne du transport sécurisé.

