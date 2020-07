TORONTO, 08 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont aujourd’hui annoncé leurs ventes du deuxième trimestre de 2020. La compagnie a connu une forte dynamique positive au cours de la seconde moitié du trimestre lorsque les concessions à travers le pays ont rouvert avec des mesures strictes de santé et de sécurité en place. Durant le deuxième trimestre de 2020, Mercedes-Benz Canada a vendu 6 868 véhicules de tourisme et fourgons (-41,3 % par rapport au T2 2019).



De ces ventes totales, 5 845 unités étaient des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires légers de luxe (-43,4 % comparativement au T2 2019). Le second trimestre de 2020 a encore démontré l’intérêt que suscitent les VUS de Mercedes-Benz Canada auprès des consommateurs canadiens. Au cours de cette période, Mercedes-Benz Canada a réalisé des ventes au détail de 3 604 VUS contre 2 241 voitures de tourisme. Cela veut dire que durant le deuxième trimestre de 2020, les VUS représentaient 61,7 % des ventes de Mercedes-Benz Canada, comparativement à 38,3 % pour les voitures de tourisme. Les modèles en tête des ventes en volume du second trimestre de 2020 font partie de la gamme des VUS de la compagnie, dont certains ont fait preuve de performances remarquables, surtout compte tenu des circonstances exceptionnelles de ce trimestre. Le VUS GLE de Mercedes-Benz (-0,2 % comparativement au T2 2019), le VUS GLS de Mercedes-Benz ainsi que le tout nouveau et spacieux VUS compact GLB de Mercedes-Benz aux proportions saisissantes ont tous obtenu d’excellents résultats. Côté voitures de tourisme, le Coupé CLA de Mercedes-Benz (+41,6 % comparativement au T2 2019) et les Berline et Coupé Mercedes-Benz de Classe E ont continué à être des choix populaires.

Après des chiffres difficiles au début et à mi-parcours du deuxième trimestre de 2020, la division des véhicules d’occasion a connu un mois de juin très encourageant. Dans l’ensemble, le volume des ventes de véhicules d’occasion a baissé (3 673 unités vendues au détail, soit -17,9 % comparativement au T2 2019), tout comme celui des ventes de véhicules d’occasion certifiés (3 186 VOC vendus au détail, soit -16,6 % comparativement au T2 2019). Cependant, la part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d’occasion a poursuivi sa récente tendance à la hausse (+1,4 % par rapport au T2 2019).

Quant à la division des fourgons Mercedes-Benz, elle a vendu 1 023 unités au détail durant le second trimestre de 2020 (-26,4 % comparativement au T2 2019).

« Compte tenu des circonstances vraiment uniques auxquelles nous avons dû faire face au cours du deuxième trimestre, je suis très fier du travail incroyable accompli par notre réseau de concessionnaires et notre équipe d’un océan à l’autre pour garantir que nos clients continuent à recevoir un service de classe mondiale en toute sécurité », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Nous savions que la première moitié du trimestre serait affectée par les précautions cruciales et les mesures exceptionnelles que nous avons prises conformément à toutes les directives de santé publique, mais après avoir rouvert toutes nos concessions, nous avons enregistré de très bons résultats dans les communautés à travers le pays. Nous continuerons à être proactifs en matière de protection des employés et des clients, et nous sommes bien positionnés pour continuer à créer un élan positif en vue d’un excellent second semestre en 2020. »

VENTES T2 ANNÉE À CE JOUR 2020 2019 % 2020 2019 % Véhicules Mercedes-Benz* 5 845 10 320 -43,4 12 862 19 301 -33,3 Fourgons Mercedes-Benz 1 023 1 390 -26,4 1 969 2 641 -25,4 TOTAL* 6 868 11 710 -41,3 14 831 21 942 -32,4

*Les comparaisons du T2 excluent les ventes de véhicules smart fortwo du T2 2019, qui totalisaient 136 unités.

