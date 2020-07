Ressources Opus One Inc.

MONTRÉAL, 08 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Opus One Inc. (la « Société » ou « Opus One ») (Bourse de croissance TSX : OOR) est heureuse d’annoncer les résultats de son programme de forage d’hiver sur la propriété Noyell située à 25 km au sud de la ville de Matagami. La propriété se retrouve dans le district aurifère de Casa-Bérardi, à quelques kilomètres à l’est de l’ancienne mine Vezza. Le programme initial de forage consistait en 10 trous totalisant 2 500 m. Malheureusement, à cause de la Covid 19, seuls deux trous furent complétés avant que les opérations soient arrêtées par le gouvernement du Québec.



Le sondage N-20-01 s’oriente vers le nord (N355, -72º) avec un angle fort pour intercepter les zones aurifères, de direction est-ouest avec un pendage vers le sud, avec le meilleur angle possible. Le sondage fut arrêté à la profondeur de 447 m (le long du trou) après avoir recoupé les deux zones aurifères interprétées.

La Zone 1 fut recoupée entre 374,6 et 381,1 m

Un premier intervalle (1 échantillon) : 374,6 @ 375,8 m a donné 6,76 g/t Au sur 1,2 m

Un second intervalle (2 échantillons) : 379,5 @381,1 m a donné 3,0 g/t Au sur 1,6 m

La teneur moyenne de l’intervalle 374,6 @ 3818,1 est de 2,05 g/t Au sur 6,5 m

La Zone 2 fut recoupée entre 425,6 et 429,5 m.

Un intervalle constitué de 3 échantillons consécutif a donné 1,60 g/t Au sur 3,9 m



Le sondage N20-02 fut aussi foré vers le nord (N355, -75º). Il a atteint la profondeur finale de 372 m le long du trou. Le sondage a recoupé un intervalle minéralisé majeur et deux secondaires. L’intervalle principal fut recoupé entre 294,9 et 306,1 m et il est interprété comme faisant parti de la Zone 1.

Cet intervalle regroupe 11 échantillons et il a donné 3,54 g/t Au sur 11,2 m

Il inclut une portion plus riche de 7,96 g/t Au sur 3,7 m

Deux autres intervalles anomales furent recoupés dans ce sondage :

238,0 à 239,7 m: 1,01 g/t Au sur 1,7 m et

358,8 to 360,0 m: 1,2 g/t Au sur 1,2 m. Possiblement la Zone 2

Sondage N20-01 : Les zones minéralisées consistent en un stockwork de quartz-carbonate à l’intérieur d’unités gréseux. Il contient entre 5-10% de pyrrhotite, 1% d’arsénopyrite et 1% de pyrite. L’angle moyen de la carotte est de 55º indiquant que les épaisseurs vrais sont de l’ordre de 70-80% des longueurs en carotte. Ces intervalles minéralisés sont parmi les plus profondes (entre 300 et 400 m verticalement) jamais obtenus sur ces structures dans le secteur. Ces résultats confirment le potentiel d’exploration pour l’or de ces cibles. Il est entendu que la minéralisation est complètement ouverte en profondeur, étant totalement inexplorée sous la cote de 400 m.

Sondage N20-02 : La minéralisation recoupée dans ce sondage est identique à celle observée dans N-20-01 et les angles de carottes sont semblables. L’intervalle minéralisé principal est situé à l’extrémité Est de la zone aurifère connue à cette profondeur (300 m). À l’Est de cet intervalle très significatif, le terrain est totalement vierge pour des kilomètres et, le plus important, sous le contrôle de Opus One. L’extension Est de la structure minéralisée a toutefois déjà montré son potentiel grâce aux levés géophysiques. En effet, un levé de PP (Polarisation Provoquée) complété en 2011 montre clairement que la structure se poursuit à l’Est sur 1,6 km. De plus, un autre levé de PP complété par Opus One au cours de l’hiver de 2020 montre que la structure minéralisée pourrait se poursuivre vers l’Est sur 1,8 km au-delà du levé précédent pour un total de 3,4 km.

Après seulement deux forages (complétés par OOR) et de la géophysique, la compagnie peut clairement entrevoir le potentiel aurifère de cette portion de ces zones de déformation qui furent grandement négligées dans le passé. Les résultats du sondage N-20-02 sont les meilleurs obtenus le long de cette portion de ces structures et ils sont totalement ouverts vers l’Est et sous la cote 300 m.

Opus One contrôle un large territoire le long des corridors de déformation Casa-Bérardi et Douay-Cameron, deux structures géologiques connues pour être l’hôte de gisement aurifères de type mésothermales. Dans la région, la minéralisation aurifère s’observe dans différents environnements incluant : le long de contacts géologiques sédimentaires-volcaniques (mine Vezza) et dans des zones de stockwork silicifiés à l’intérieur des sédiments de Taïbi (Noyell).

Les sondages historiques sur Noyell ont mis à jour différents indices à l’intérieur d’environnements géologiques variés. L’environnement minéralisé qui semble le plus prometteur est associé à des zones de stockwork fortement minéralisés en sulfures dans le centre de la propriété. Des valeurs aurifères très prometteuses ont été obtenues telles que :

7,89 g/t Au sur 1,20 m

6,79 g/t Au sur 1,50 m

19,97 g/t Au sur 0,50 m

5,33 g/t Au sur 3,0 m

6,93 g/t Au sur 1,0 m

13,36 g/t Au sur 0,40 et plusieurs d’autres

Tous les échantillons recueillis durant le programme de forage de l’hiver 2020 furent préparés et analysés au laboratoire certifié ALS Minerals de Vancouver. Le programme de contrôle de qualité de Opus One (QA/QC) consistait en l’introduction d’un échantillon de contrôle tous les 9 échantillons. Les échantillons de contrôle étaient composés d’un échantillon stérile (blank) et de deux standards aurifères certifiés (1 de basse et 1 de haute teneur). Tous les échantillons de 5 g/t au et plus furent ré-analysés par metallic sieve. La teneur aurifère utilisée dans ce rapport est celle appelée Au-Total sur ces certificats d’analyse.

M. Louis Morin, CEO, mentionne : « Le programme de forage d’hiver sur la propriété Noyell a bien commencé mais nous avons due malheureusement arrêté nos opérations, alors que nous nous apprêtions à mobiliser sur le troisième trou, à cause des nouvelles règlementations mises en place par le gouvernement du Québec durant la pandémie de la Covid 19. Heureusement nous avons pu compléter le programme de géophysique planifié ainsi que deux forages. Les zones forées demeurent ouvertes en profondeur et les résultats nous ont fournis de l’information précieuse. Nous sommes très enthousiastes pour la prochaine phase d’exploration. Nous avons confirmé qu’il y a de l’or dans le système et nous contrôlons un grand territoire à explorer dans la région de Vezza-Casa Bérardi. »

À propos de Opus One : Opus One est une société d'exploration minière qui concentre ses activités à l’exploration pour la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité, sur des propriétés situées stratégiquement près des camps miniers reconnus, parfois près des mines existantes, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, située au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario – un des secteurs les plus prolifiques dans le monde pour ses gisements d’or. Opus One détient des propriétés dans la région de Val-d'Or et des secteurs de Matagami et de Chibougamau-Chapais. La propriété Bachelor Extension est adjacente à la mine d’or Bachelor, de Ressources Bonterra, les propriétés Vezza Extension et Vezza Nord sont situées à quelques kilomètres à l’ouest et au nord de la mine Vezza, qui est actuellement en production par la compagnie privée Ressources Nottaway Inc. La propriété Courville est située à l’est de Val D’Or.

Opus One a également optionné une propriété qui est aisément accessibles par un bon réseau de routes, la propriété Fecteau, située dans la bande d’Urban-Barry qui est l’hôte du gisement de Windfall Lake et qui fait présentement l’objet d’intenses travaux de mise en valeur par Osisko Mining ainsi que plusieurs autres sociétés d’exploration.

Pierre O’Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour Ressources Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

Énoncés Prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités de Ressources Opus One ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d’Opus One. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Opus One ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-5988

info@OpusOneResources.com

Visitez notre site web au www.OpusOneResources.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4be0141f-8aef-4d48-965f-5e64f46d2612/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb4dabd1-a4bf-448a-bdad-6f1308339a77/fr