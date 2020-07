Chiffre d’affaires de 1,731M€ au 1 er semestre 2020, en contraction de seulement 15%, malgré l’impact de la crise sanitaire

semestre 2020, en contraction de seulement 15%, malgré l’impact de la crise sanitaire Reprise significative de l’activité sur les marchés en commercialisation directe dès le mois de juin 2020

Confirmation de la constitution d’un groupe leader français du prêt à l’emploi en chirurgie orthopédique. Le projet sera soumis en AG le 24 juillet.





Eragny-sur-Oise, France, le 8 juillet 2020 à 17h45 CEST – Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société́ spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l ’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel clos au 30 juin 2020.

«Safe Orthopaedics clôture le premier semestre 2020 avec une contraction des ventes semestrielles globale de seulement 15% par rapport au premier semestre 2019 malgré un point bas d’activité sur la commercialisation directe de -39% en avril et sur la distribution indirecte de -87% en mai. L’efficacité de nos technologies prêtes-à-l ’emploi, particulièrement adaptées aux chirurgies d’urgence, a permis de limiter la contraction des ventes, malgré le contexte exceptionnel du COVID-19, puis d’assurer un retour rapide de l’activité en juin, suite à la reprise des chirurgies qui avaient été reportées durant la période de confinement. La mise en place des mesures gouvernementales et le support d’ABO ont été clé pour le renforcement de notre trésorerie et le lancement d’opérations stratégiques » commente Pierre Dumouchel, Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. «. Cet épisode de pandémie mondiale nous conforte dans notre stratégie d’intégration de la chaine de valeur en France et dans notre décision d’acquisition de notre principal fournisseur LCI Medical. L’optimisation des cycles d’Innovation et d’Implantation (temps entre la production et l’utilisation au bloc opératoire) permettra à ce nouveau groupe Safe d’assurer à ses clients une réactivité et une offre accrue de services médico-économiques ».







Chiffre d’affaires au 30 juin 2020

Milliers d’euros T1 20 T2 20 S1 2020 T1 19 T2 19 S1 2019 Variation

T2 20/ T2 19 Variation

S1 20/ S1 19 Vente directe (FR, All, R-U) 530 353 883 546 458 1 003 -23% -12% Vente indirecte 551 297 848 527 505 1 032 -41% -18% Chiffre d'affaires total 1 081 650 1 731 1 073 963 2 036 -32% -15%

Dans le contexte de confinement entré en vigueur mi-mars et levé progressivement mi-mai, les ventes enregistrées au deuxième trimestre par l’équipe française s’établissent à 710k€ contre 853 k€ en 2019 en retrait de 26% seulement, sachant que le chiffre d’affaires réalisé au mois d’avril était en retrait de 50% par rapport à l’année précédente.

Les ventes sur le marché britanniques sont en retrait de 25% sur la même période avec un plus bas en mai de -57% rattrapé dès le mois de juin par une croissance de 13% par rapport au mois de juin 2019. L’Allemagne, quant à elle, affiche une croissance de 82% sur le deuxième trimestre portant la croissance du premier semestre à +106%.

La contraction de 41% des ventes internationales enregistrée sur le deuxième trimestre et due aux multiples confinements régionaux a largement pesée sur la croissance mais elle n’impacte les ventes du premier semestre qu’à hauteur de 18%.

Position de Trésorerie

Au 30 juin 2020, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 3,2 M€, contre 1,1 M€ à fin juin 2019. Pour rappel, l’assemblée générale du 7 juin 2019 a approuvé une ligne de financement de 12,15 M€ dont restent à verser 9 tranches mensuelles de 450k€ soit 4M€ sur les 9 prochains mois.

Prochaine publication financière

Résultats du 1er semestre 2020, le 28 septembre 2020 (après bourse)

