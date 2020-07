Lannion, le 8 juillet 2020– 17h45

LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2020 :

32 372 titres

330 327,11 euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 108 824 titres 1 072 867,77 € 406 transactions VENTE 90 320 titres 907 467,61 € 318 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 868 titres

193 895,34 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèce









LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des dispositifs haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent dans plus de 110 pays dans le monde.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP Achats Vente Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en € Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en € Total 406 108 824 1 072 867,77 318 90 320 907 467,61 01/01/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 02/01/2020 4 831 12 347,80 1 1 15,20 03/01/2020 2 461 6 823,12 2 2 30,24 06/01/2020 4 1 081 15 690,62 1 1 14,62 07/01/2020 1 1 14,50 3 771 11 317,30 08/01/2020 2 31 441,60 1 1 14,40 09/01/2020 3 821 11 562,92 2 311 4 490,52 10/01/2020 1 1 14,32 1 1 14,32 13/01/2020 1 1 14,44 1 1 14,44 14/01/2020 1 1 14,46 2 57 828,70 15/01/2020 1 1 14,76 7 2 023 30 460,88 16/01/2020 3 581 8 786,28 2 401 6 215,48 17/01/2020 4 721 10 794,18 2 248 3 814,24 20/01/2020 1 1 14,96 1 1 14,96 21/01/2020 2 471 6 970,96 1 1 14,96 22/01/2020 4 1 111 16 214,42 1 1 14,82 23/01/2020 4 1 021 14 594,00 1 1 14,40 24/01/2020 9 2 231 29 877,56 1 1 13,76 27/01/2020 6 1 221 15 560,66 1 1 13,06 28/01/2020 5 897 11 042,56 1 1 12,40 29/01/2020 4 661 8 071,30 1 1 12,30 30/01/2020 2 149 1 832,86 1 1 12,46 31/01/2020 2 241 2 959,50 1 1 12,30 03/02/2020 3 431 5 255,50 1 1 12,30 04/02/2020 1 1 12,12 2 83 1 022,36 05/02/2020 1 1 12,30 5 1 771 22 201,30 06/02/2020 3 511 6 425,08 2 421 5 422,48 07/02/2020 3 511 6 363,72 1 1 12,72 10/02/2020 1 1 12,44 1 1 12,44 11/02/2020 2 150 1 878,12 4 1 431 18 383,24 12/02/2020 1 1 12,68 4 1 341 17 120,08 13/02/2020 1 1 12,90 1 1 12,90 14/02/2020 2 361 4 534,16 1 1 12,56 17/02/2020 1 1 12,52 1 1 12,52 18/02/2020 1 1 12,50 1 1 12,50 19/02/2020 1 1 12,52 1 1 12,52 20/02/2020 1 1 12,54 1 1 12,54 21/02/2020 2 351 4 359,58 4 1 271 16 200,78 24/02/2020 9 2 034 24 349,18 1 1 12,40 25/02/2020 6 1 221 13 587,62 1 1 11,22 26/02/2020 3 571 5 812,78 3 811 9 013,78 27/02/2020 1 1 11,06 5 1 711 18 997,66 28/02/2020 4 941 9 993,42 1 1 10,62 02/03/2020 4 688 7 164,22 2 307 3 296,78 03/03/2020 1 1 10,56 4 1 741 18 710,56 04/03/2020 2 294 3 152,04 3 304 3 368,32 05/03/2020 8 2 001 20 517,86 1 1 10,86 06/03/2020 8 1 963 18 667,22 1 1 9,66 09/03/2020 14 2 691 22 542,90 1 1 8,20 10/03/2020 8 1 251 11 009,34 4 1 101 9 884,54 11/03/2020 10 9 181 77 205,00 2 411 3 657,90 12/03/2020 14 6 059 46 902,06 1 1 8,14 13/03/2020 11 5 441 36 608,45 4 1 426 10 263,65 16/03/2020 13 5 241 33 261,95 3 151 929,05 17/03/2020 5 1 291 8 514,10 4 1 598 11 151,86 18/03/2020 8 1 821 12 105,74 6 2 450 17 149,76 19/03/2020 3 494 3 373,20 3 1 141 8 113,00 20/03/2020 4 601 4 478,20 10 6 411 48 181,20 23/03/2020 5 1 259 9 345,70 3 489 3 774,10 24/03/2020 4 1 081 7 936,37 1 1 7,37 25/03/2020 1 1 7,60 7 3 691 28 859,40 26/03/2020 5 1 493 11 272,08 1 1 7,60 27/03/2020 1 1 8,04 2 881 7 083,24 30/03/2020 4 1 231 9 526,42 1 1 8,02 31/03/2020 1 1 7,82 3 1 301 10 446,82 01/04/2020 1 1 8,02 11 5 487 45 728,42 02/04/2020 1 1 8,30 5 1 681 14 275,50 03/04/2020 1 1 9,00 8 3 571 32 992,20 06/04/2020 1 1 9,20 6 1 981 18 430,80 07/04/2020 1 1 9,65 7 2 221 21 637,75 08/04/2020 4 1 034 9 933,90 4 1 281 12 886,42 09/04/2020 9 3 281 32 441,36 7 2 070 21 313,40 10/04/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 13/04/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 14/04/2020 1 1 9,80 3 761 7 590,20 15/04/2020 4 1 381 13 467,70 1 1 10,10 16/04/2020 1 1 9,50 6 1 831 18 140,30 17/04/2020 1 1 10,00 1 1 10,00 20/04/2020 1 1 10,00 4 854 8 552,12 21/04/2020 4 1 441 13 938,24 2 57 572,28 22/04/2020 1 1 9,67 2 241 2 404,87 23/04/2020 2 11 106,48 2 251 2 509,68 24/04/2020 3 937 9 224,58 1 1 9,86 27/04/2020 1 1 10,00 4 1 071 10 809,20 28/04/2020 3 879 8 655,04 1 1 9,88 29/04/2020 4 1 361 13 409,00 4 1 071 10 980,40 30/04/2020 1 1 10,30 3 611 6 361,30 01/05/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 04/05/2020 2 251 2 595,78 4 1 421 15 409,58 05/05/2020 1 1 10,76 2 351 3 839,76 06/05/2020 4 1 091 11 582,70 1 1 10,90 07/05/2020 3 821 8 559,80 1 1 10,60 08/05/2020 3 771 7 917,02 1 1 10,42 11/05/2020 1 1 10,44 2 331 3 462,24 12/05/2020 1 1 10,46 1 1 10,46 13/05/2020 3 761 7 768,74 1 1 10,34 14/05/2020 7 2 151 21 480,60 1 1 10,40 15/05/2020 1 1 9,60 3 891 8 840,00 18/05/2020 1 1 9,83 1 1 9,83 19/05/2020 2 109 1 061,82 1 1 9,90 20/05/2020 3 761 7 327,55 1 1 9,95 21/05/2020 6 1 769 16 541,93 1 1 9,53 22/05/2020 8 1 935 17 508,40 1 1 9,30 25/05/2020 2 660 5 933,40 2 411 3 797,39 26/05/2020 1 1 9,78 5 2 111 20 645,58 27/05/2020 1 1 9,77 2 391 3 820,07 28/05/2020 1 1 9,62 4 674 6 682,56 29/05/2020 1 1 9,99 6 1 999 20 657,19 01/06/2020 2 301 3 100,56 1 1 10,56 02/06/2020 1 1 10,40 3 794 8 317,74 03/06/2020 2 293 3 006,42 4 2 081 22 161,50 04/06/2020 1 1 10,88 2 551 5 994,88 05/06/2020 4 2 791 29 323,68 2 281 3 057,28 08/06/2020 3 1 841 19 464,56 1 1 10,76 09/06/2020 3 1 761 18 399,72 1 1 10,52 10/06/2020 2 106 1 104,66 5 3 311 36 078,36 11/06/2020 3 1 751 19 248,40 3 993 11 263,68 12/06/2020 4 2 251 25 030,70 2 611 6 989,70 15/06/2020 11 2 752 30 180,63 1 1 11,06 16/06/2020 1 1 11,02 6 4 611 53 331,82 17/06/2020 1 1 11,80 5 3 031 36 681,00 18/06/2020 3 1 632 19 639,18 2 338 4 177,68 19/06/2020 3 1 681 20 193,20 1 1 12,20 22/06/2020 4 2 161 25 401,44 1 1 11,84 23/06/2020 3 1 001 11 399,48 1 1 11,48 24/06/2020 2 155 1 760,80 1 1 11,36 25/06/2020 3 1 521 17 145,90 1 1 11,50 26/06/2020 2 301 3 401,34 2 201 2 319,34 29/06/2020 3 1 381 15 396,44 2 791 9 080,44 30/06/2020 1 1 11,44 5 2 992 34 617,52

