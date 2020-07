Bezons, le 8 juillet 2020 – 18h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 145 093

Solde en espèces : 206 780,88 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 371 803 titres 661 034,25 € 1 500 transactions VENTE 328 541 titres 586 405,60 € 1 303 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 101 831

Solde en espèces : 281 409,53 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 208 516

Solde en espèces : 83 358,40 €

A propos de RIBER

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France. La Société est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ.

ISIN : FR0000075954 |Reuters : RIBE.PA |Bloomberg : RIB : FP

www.riber.com



Contacts

RIBER

Laurent Pollet

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com

CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net



ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 500 371 803 661 034,25 1 303 328 541 586 405,60 02/01/2020 0 17001 43784,38 0 16002 42254,88 03/01/2020 44 12600 32262,3 24 9521 24828,86 06/01/2020 24 6315 15507,11 5 465 1137,44 07/01/2020 13 2361 5716,93 24 4169 10337,04 08/01/2020 17 3745 9020,58 2 105 253,05 09/01/2020 5 1115 2691,5 12 3450 8402,48 10/01/2020 15 4074 9822,41 0 0 0 13/01/2020 17 4450 10485,54 16 4045 9589,08 14/01/2020 12 1899 4487,72 4 2156 5130,85 15/01/2020 29 5071 11470,6 20 3628 8315,74 16/01/2020 15 4564 10333,81 5 2443 5737,14 17/01/2020 7 1507 3339,51 6 1209 2704,41 20/01/2020 19 5653 13265,33 25 6194 14830,91 21/01/2020 10 2300 5216,4 33 9222 21661,56 22/01/2020 8 2000 4891,6 15 3355 8358,98 23/01/2020 19 6568 15133,99 15 3015 7043,94 24/01/2020 15 2679 6298,06 16 3971 9418,81 27/01/2020 21 3223 7363,91 1 200 457 28/01/2020 8 1306 2932,1 23 5050 11626,11 29/01/2020 21 4832 10917,42 3 322 735,16 30/01/2020 44 8556 18114,76 3 352 744,83 31/01/2020 30 4243 8467,33 10 3302 6590,46 03/02/2020 34 5275 10152,27 11 1522 2950,24 04/02/2020 0 0 0 43 9803 19374,65 05/02/2020 13 4684 9447,63 11 2022 4153,59 06/02/2020 4 1150 2301,5 8 1294 2646,23 07/02/2020 25 6546 13008,87 4 1698 3385,98 10/02/2020 9 1479 2860,24 12 1450 2819,24 11/02/2020 10 4415 8557,59 12 2795 5425,93 12/02/2020 0 0 0 36 9683 19490,91 13/02/2020 21 6148 12340,88 0 0 0 14/02/2020 25 4483 8772,33 1 410 799,5 17/02/2020 41 9404 17833,75 12 4613 9028,1 18/02/2020 38 8937 15817,6 26 7720 13807,99 19/02/2020 10 2469 4517,78 10 4300 8016,92 20/02/2020 9 2445 4633,76 10 5413 10377,26 21/02/2020 21 2667 5049,16 11 2214 4219,44 24/02/2020 40 5637 9741,3 17 4066 7209,83 25/02/2020 37 6886 11300,61 29 4514 7520,78 26/02/2020 17 3917 6271,12 30 7610 12749,03 27/02/2020 28 5489 9129,3 9 1839 3122,44 28/02/2020 14 3049 4749,43 13 3291 5110,26 02/03/2020 12 2132 3206,95 6 1260 1934,35 03/03/2020 4 755 1135,75 24 5820 8911 04/03/2020 3 615 956,76 11 2198 3437,67 05/03/2020 15 5025 7748,05 17 3431 5498,52 06/03/2020 7 2465 3724,62 14 3917 6052,55 09/03/2020 18 6073 8942,49 2 660 976,01 10/03/2020 8 1550 2092,5 11 2588 3623,98 11/03/2020 18 4198 5648,41 19 4816 6604,66 12/03/2020 21 3913 5157,33 7 2260 3022,3 13/03/2020 12 2357 3045,72 28 3478 4692,87 16/03/2020 15 3918 4763,11 2 330 453,42 17/03/2020 5 736 770,96 4 600 659,82 18/03/2020 1 150 171,9 2 800 932,4 19/03/2020 4 746 873,19 4 1081 1296,55 20/03/2020 9 1861 2258,7 4 850 1064,54 23/03/2020 3 390 456,96 12 1186 1456,29 24/03/2020 1 150 186,6 16 2429 3101,83 25/03/2020 2 215 279,01 18 3041 4088,93 26/03/2020 11 2757 3551,84 16 1950 2618,85 27/03/2020 6 1418 1889,34 24 4178 6040,97 30/03/2020 9 1275 1830,9 8 1288 1902,38 31/03/2020 14 4111 6140,19 12 1718 2620,47 01/04/2020 18 5540 7886,19 9 1664 2432,44 02/04/2020 18 3515 4717,48 0 0 0 03/04/2020 13 4929 6396,86 16 4250 5565,38 06/04/2020 6 1525 1997,29 17 3793 5205,13 07/04/2020 13 5425 7395,36 4 1315 1834,82 08/04/2020 5 1147 1552,69 11 1003 1378,42 09/04/2020 12 2597 3511,14 6 1168 1636,25 10/04/2020 0 0 0 0 0 0 13/04/2020 0 0 0 0 0 0 14/04/2020 9 2425 3246,35 20 5874 8247,68 15/04/2020 15 2992 4217,82 7 1080 1558,87 16/04/2020 13 2404 3343,24 3 1250 1766 17/04/2020 2 482 656,34 11 2520 3488,18 20/04/2020 1 300 414 40 11276 17204,92 21/04/2020 25 6319 9876,6 11 3880 6535,47 22/04/2020 8 5680 8610,88 16 6295 9710,67 23/04/2020 24 9088 13224,86 13 2347 3483,89 24/04/2020 14 4330 6010,47 4 1401 1953,97 27/04/2020 10 1730 2362,32 10 2620 3649,66 28/04/2020 12 3220 4408,18 9 2219 3093,95 29/04/2020 0 0 0 6 1005 1422,39 30/04/2020 9 3250 4526,6 2 1150 1634,5 01/05/2020 0 0 0 0 0 0 04/05/2020 11 2711 3661,75 8 2073 2830,89 05/05/2020 2 1365 1866,36 8 1893 2617,26 06/05/2020 9 1764 2412,98 3 1100 1511,95 07/05/2020 8 3231 4384,47 5 3003 4105,1 08/05/2020 5 1711 2310,36 17 5564 7793,49 11/05/2020 11 1715 2428,44 1 500 710 12/05/2020 6 600 844,98 0 0 0 13/05/2020 0 4135 5550,82 0 1500 2037 14/05/2020 9 2511 3290,16 2 775 1056,02 15/05/2020 1 5 6,43 3 1500 1960,05 18/05/2020 7 1560 1980,73 11 2059 2712,73 19/05/2020 9 2094 2755,49 2 700 910,98 20/05/2020 11 1833 2378,32 2 1001 1291,29 21/05/2020 3 284 362,53 7 620 800,42 22/05/2020 9 1095 1391,53 3 800 1025,04 25/05/2020 1 10 12,55 6 968 1234,2 26/05/2020 9 1900 2477,98 9 3137 4179,74 27/05/2020 5 1477 1919,51 5 1145 1504,3 28/05/2020 7 2828 3688,28 4 855 1129,37 29/05/2020 14 2350 3035,26 3 1222 1625,26 01/06/2020 5 1150 1493,28 4 451 594,82 02/06/2020 0 0 0 19 5843 8279,53 03/06/2020 7 1234 1693,79 3 458 641,2 04/06/2020 6 2893 3970,93 8 2929 4071,6 05/06/2020 0 0 0 16 3715 5219,2 08/06/2020 8 1850 2831,8 12 2700 4094,01 09/06/2020 18 2883 4340,93 7 1168 1788,68 10/06/2020 1 35 52,85 5 508 776,12 11/06/2020 14 1869 2839,2 0 0 0 12/06/2020 2 600 892,98 1 180 269,1 15/06/2020 3 600 883,5 3 156 232,49 16/06/2020 7 2076 3067,5 10 1718 2559,65 17/06/2020 0 0 0 27 4646 7164,6 18/06/2020 1 555 860,25 11 1725 2732,23 19/06/2020 14 2510 3901,29 1 195 305,18 22/06/2020 2 150 230,7 21 4591 7275,82 23/06/2020 6 1215 1957,37 2 150 247,5 24/06/2020 11 3519 5575,5 5 1056 1691,29 25/06/2020 7 1455 2242,16 2 600 928,02 26/06/2020 12 1651 2446,45 2 215 322,44 29/06/2020 7 1328 1906,48 2 700 1017,03 30/06/2020 18 4201 5894 0 0 0

Pièce jointe