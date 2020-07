COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 8 juillet 2020 (18h00)

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ADLPartner et NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par ADLPartner à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

8 617 titres

31 758,6 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

6 542 titres

60 966,5 euros

Sur la période du 02/01/2020 au 30/06/2020 ont été exécutés :

287 Transactions à l'achat

263 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

10 665 titres et 125 603,8 euros à l'achat

9 548 titres et 111 983,2 euros à la vente

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Opérant sous la marque ADLPerformance, le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et emploie plus de 400 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris – Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com



Contacts





ADLPartner

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr





Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net







ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de 02/01/2020 01 01 14.2 05 272 3 908.7 03/01/2020 04 201 2 879.5 05 148 2 128.2 06/01/2020 06 269 3 834.9 01 01 14.3 07/01/2020 02 33 468.6 01 01 14.2 08/01/2020 04 201 2 814.0 01 01 14.0 09/01/2020 01 01 14.1 01 01 14.1 10/01/2020 00 00 00.0 02 80 1 132.0 13/01/2020 01 01 14.0 04 100 1 410.0 14/01/2020 01 01 14.2 01 01 14.2 15/01/2020 01 01 14.1 01 01 14.1 16/01/2020 01 01 14.0 02 71 1 008.0 17/01/2020 01 01 14.1 02 03 42.5 20/01/2020 01 01 14.1 01 01 14.1 21/01/2020 02 18 252.9 01 01 14.1 22/01/2020 03 134 1 875.3 01 01 14.1 23/01/2020 01 01 14.1 01 01 14.1 24/01/2020 01 01 14.1 03 61 860.1 27/01/2020 07 201 2 804.0 01 01 14.0 28/01/2020 01 01 14.0 02 41 578.0 29/01/2020 02 51 711.5 02 101 1 419.0 30/01/2020 03 151 2 101.5 02 101 1 424.0 31/01/2020 02 101 1 399.0 01 01 14.0 03/02/2020 00 00 00.0 02 33 460.5 04/02/2020 01 01 13.9 04 201 2 803.9 05/02/2020 01 01 14.0 02 98 1 372.0 06/02/2020 02 126 1 757.7 01 01 14.0 07/02/2020 06 501 6 926.5 02 71 994.0 10/02/2020 02 24 327.6 01 01 13.7 11/02/2020 05 278 3 809.9 02 101 1 403.9 12/02/2020 01 01 13.8 07 401 5 563.8 13/02/2020 02 201 2 804.0 01 01 14.0 14/02/2020 02 201 2 773.9 01 01 13.9 17/02/2020 01 01 13.9 06 201 2 798.9 18/02/2020 01 25 348.8 00 00 00.0 19/02/2020 03 151 2 106.6 05 131 1 840.6 20/02/2020 01 01 14.0 05 401 5 659.0 21/02/2020 02 151 2 099.0 02 113 1 582.0 24/02/2020 09 776 10 566.8 01 01 13.8 25/02/2020 03 121 1 584.1 01 01 13.1 26/02/2020 02 101 1 313.1 01 01 13.1 27/02/2020 02 101 1 303.4 01 01 13.4 28/02/2020 04 201 2 562.8 01 01 12.8 02/03/2020 01 01 12.7 02 39 502.9 03/03/2020 01 01 13.6 15 913 12 426.8 04/03/2020 01 01 13.2 04 301 4 070.7 05/03/2020 02 101 1 383.7 01 01 13.7 06/03/2020 02 05 67.3 01 01 13.7 09/03/2020 12 601 7 543.0 01 01 13.0 10/03/2020 01 01 11.9 01 01 11.9 11/03/2020 01 01 12.2 02 151 1 842.2 12/03/2020 12 543 6 449.5 01 01 12.3 13/03/2020 04 301 3 417.1 04 217 2 625.7 16/03/2020 08 301 3 261.0 01 01 11.0 17/03/2020 01 01 08.9 01 01 08.9 18/03/2020 01 01 09.0 01 01 09.0 19/03/2020 03 201 1 850.0 01 01 10.0 20/03/2020 01 01 09.4 05 451 4 389.4 23/03/2020 04 301 2 759.2 01 01 09.2 24/03/2020 01 01 09.4 04 151 1 494.4 25/03/2020 01 01 10.0 07 601 6 280.0 26/03/2020 02 101 1 085.0 01 01 10.0 27/03/2020 04 201 2 120.8 01 01 10.8 30/03/2020 12 700 6 960.0 00 00 00.0 31/03/2020 03 96 942.0 02 59 590.0 01/04/2020 02 51 505.0 01 01 10.0 02/04/2020 01 01 09.9 01 01 09.9 03/04/2020 05 151 1 474.8 01 01 09.8 06/04/2020 02 101 959.9 03 151 1 479.9 07/04/2020 01 01 09.5 04 233 2 343.5 08/04/2020 01 01 09.9 01 01 09.9 09/04/2020 03 101 979.8 01 01 09.8 14/04/2020 01 01 09.9 05 246 2 443.0 15/04/2020 02 26 257.0 02 101 1 008.0 16/04/2020 02 40 392.2 02 33 329.3 17/04/2020 01 01 09.8 04 257 2 562.2 20/04/2020 01 01 09.8 01 01 09.8 21/04/2020 01 01 09.9 05 201 1 994.0 22/04/2020 02 25 245.7 03 126 1 260.0 23/04/2020 01 01 10.0 09 501 5 170.0 24/04/2020 02 02 20.0 05 301 3 100.0 27/04/2020 04 200 2 020.5 01 01 10.5 28/04/2020 01 01 10.4 04 101 1 040.4 29/04/2020 01 01 10.2 02 101 1 040.2 30/04/2020 01 01 10.3 02 15 154.5 04/05/2020 02 101 1 030.3 01 01 10.3 05/05/2020 01 01 10.3 01 01 10.3 06/05/2020 02 81 818.2 01 01 10.2 07/05/2020 02 21 212.2 01 01 10.2 08/05/2020 02 101 1 000.2 02 02 20.2 11/05/2020 01 01 10.2 02 02 20.3 12/05/2020 04 164 1 601.2 01 01 10.1 13/05/2020 01 01 09.7 01 01 09.7 14/05/2020 06 438 4 132.6 01 01 09.7 15/05/2020 01 01 09.3 03 201 1 877.3 18/05/2020 01 01 09.9 04 152 1 440.8 19/05/2020 01 01 09.5 01 01 09.5 20/05/2020 01 01 09.3 01 01 09.3 21/05/2020 01 01 09.5 03 200 1 983.7 22/05/2020 01 01 10.0 01 01 10.0 25/05/2020 01 01 09.5 01 01 09.5 26/05/2020 01 01 09.5 02 101 995.5 27/05/2020 01 01 10.0 01 01 10.0 28/05/2020 01 01 09.9 01 01 09.9 29/05/2020 01 01 09.9 01 01 09.9 01/06/2020 04 118 1 141.6 02 134 1 340.0 02/06/2020 02 201 2 010.0 01 01 10.0 03/06/2020 03 101 995.0 01 01 10.0 04/06/2020 01 01 09.8 01 01 09.8 05/06/2020 03 101 1 010.0 01 01 10.0 08/06/2020 01 01 10.0 01 01 10.0 09/06/2020 02 04 39.8 01 01 10.0 10/06/2020 02 48 476.2 01 01 10.0 11/06/2020 01 01 09.9 01 01 09.9 12/06/2020 02 51 502.9 03 103 1 023.8 15/06/2020 09 353 3 353.2 01 01 10.0 16/06/2020 01 01 09.3 02 101 973.3 17/06/2020 01 01 09.6 01 01 09.6 18/06/2020 01 01 09.6 02 101 979.6 19/06/2020 03 101 974.8 02 51 499.8 22/06/2020 01 01 09.5 01 01 09.5 23/06/2020 01 01 09.6 01 01 09.6 24/06/2020 01 01 10.0 05 351 3 503.0 25/06/2020 01 01 10.0 01 01 10.0 26/06/2020 01 01 10.0 01 01 10.0 29/06/2020 03 101 1 000.0 01 01 10.0 30/06/2020 02 51 499.9 01 01 09.9 Total 287 10 665 125 605.3 263 9 548 111 984.7

