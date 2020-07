HAMILTON, Ontario, 08 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l’organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, co-investit 11,3 millions de dollars pour soutenir neuf projets d’innovation collaborative à la fine pointe qui renforceront le secteur canadien de la fabrication de pointe et procureront des avantages aux Canadiens.



La contribution de NGen permettra de mobiliser 17,5 millions de dollars de plus auprès de 27 partenaires de projet de partout au Canada. Vingt-quatre de ces partenaires de l’industrie sont de petites et moyennes entreprises.

« La fabrication soutient 1,7 million d'emplois au Canada et est l'un des principaux moteurs de notre économie », a déclaré Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « L'investissement de notre gouvernement dans la supergrappe NGen se traduit par des solutions Fabriquées au Canada qui améliorent notre qualité de vie, créent des emplois bien rémunérés de qualité et favorisent une croissance propre. »

« Chacun de ces projets de fabrication de pointe combine certains des meilleurs éléments que le Canada peut offrir en matière de savoir-faire, de technologies et de capacité de production, dit Jayson Myers, directeur général de NGen. La collaboration permet aux entreprises canadiennes de créer des solutions à la fine pointe dont le Canada pourrait tirer parti pour gagner de nouveaux débouchés sur les marchés mondiaux. »

Chacun des neuf projets dans lesquels un co-investissement de NGen a été approuvé apportera des capacités de fabrication uniques au Canada:

