Convocation des actionnaires à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 23 juillet 2020 et modalités de participation

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour que, dans le contexte évolutif d'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 ainsi que du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 pris en application de ladite ordonnance, le Conseil d'administration a décidé de tenir exceptionnellement l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire d’AUREA le jeudi 23 juillet 2020 à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, à 11h00, au siège social 3, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris.

Dans ce contexte, aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande et les actionnaires auront la possibilité d'exprimer leur vote, sans y être physiquement présents, en amont de l'assemblée générale, par correspondance, en remplissant un formulaire de vote par correspondance, ou en donnant un mandat de vote par procuration au Président de l'assemblée générale ou à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 I du Code de commerce afin de procéder à un vote par correspondance.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 17 juin 2020 et l’avis de convocation au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 8 juillet 2020. Ils sont mis en ligne sur le site Internet de la Société ( http://www.aurea-france.com/fr/communiques-financiers/assemblees-generales.html ). Les modalités de participation à l’assemblée générale sont décrites de manière exhaustive dans ces avis.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ensemble des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires, leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la gestion et la marche des affaires de la Société ainsi que sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire, sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.aurea-france.com ). Compte tenu de l'impossibilité pour les actionnaires de se rendre au siège de l'émetteur pour consulter les documents devant être mis à sa disposition, seule la consultation sur le site internet de la Société sera possible.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, par demande adressée à la Société par courrier électronique à l'adresse suivante : contact@aurea-france.com . Les réponses de la Société à ces demandes se feront par voie électronique uniquement, à l'adresse électronique indiquée par l'actionnaire dans sa demande.

