IRVINE, Californie, 08 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ocutrx Vision Technologies, LLC, une société technologique basée en Californie qui développe des dispositifs de casque AR (réalité augmentée) de pointe, a annoncé aujourd'hui son intention de fournir les premiers casques AR spécifiques aux applications médicales fournissant la connectivité d'AT&T et utilisant les produits 5G de Qualcomm Technologies, Inc.



Ocutrx développe actuellement son dispositif médical AR/XR. Le premier casque, l'Oculenz™, est destiné aux patients, et un second casque, l'ORLenz™, est conçu pour les médecins et les chirurgiens. Les deux s'appuieront sur la Plateforme Qualcomm® Snapdragon™ XR2, qui comprend le système Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G Modem-RF.

AT&T, un leader mondial de l'Internet des Objets (IdO), fournira des solutions IdO, notamment AT&T Control Center et une connectivité cellulaire pour les dispositifs Ocutrx, permettant un accès en temps quasi réel et hautement sécurisé aux données. La connectivité cellulaire à l'intérieur du casque permet également à l'ARWear de fonctionner comme un smartphone.

À propos d'Ocutrx ARwear™

Ocutrx fabrique des casques AR/XR à la fois pour les patients et les prestataires de santé. Pour les patients, l'Oculenz™ AMD apporte une technologie révolutionnaire afin de proposer une solution à la dégénérescence maculaire avancée et à d'autres déficits visuels centraux chez les patients atteints de maladie rétinienne. Le modèle de présence médicale à distance Oculenz RMP est destiné à la télémédecine et contient divers capteurs vitaux pour les patients, notamment des tests de champ visuel, la pression artérielle, le rythme cardiaque et l'oxygénation du sang. L'Oculenz LVP permet aux patients ayant une vue basse de se déplacer dans leur environnement à l'aide de SLAM, qui est pris en charge par la plateforme Snapdragon XR2. SLAM incorporé au casque Oculenz fonctionne tout comme la conduite autonome des voitures. Il peut diriger une personne sur un chemin et l'avertir de manière audible lorsqu'elle s'approche de dangers comme des courbes, des panneaux d'arrêt ou des escaliers. L'Oculenz EyAlinz™ est un dispositif qui peut aider à diagnostiquer et traiter les patients plus jeunes atteints d'amblyopie (œil paresseux) et apporter une solution de récupération binoculaire. Pour le médecin, Ocutrx a développé l'ORLenz pour la visualisation de la chirurgie, en fournissant un flux vidéo de chirurgie avec des informations virtuelles superposées dans le champ visuel d'un chirurgien, d'un assistant ou d'un interne. Il existe également une version ORLenz pour ceux qui pratiquent la radiologie interactive afin de voir à la fois le corps et une sonde en même temps dans une superposition AR/XR. Ces casques AR/XR de chirurgie sont également présents dans l'Ocutrx OR-Bot™ Surgery Visualization Theatre, qui met en lumière trois méthodes de visionnage entièrement 4K pour permettre aux chirurgiens de voir des interventions ophtalmologiques, de la colonne vertébrale, de soins médicaux d'urgence, vasculaires, neurales ou coronariennes.

Le Dr Daniel Ting, docteur en médecine, Ph.D., Conseiller médical en chef en IA chez Ocutrx et expert mondial de l'IA en ophtalmologie, travaille avec Ocutrx pour développer une plateforme d'IA ophtalmologique destinée aux chirurgies oculaires. L'ORLenz AI accèdera à un cloud sécurisé par HIPAA et pourra analyser des milliers d'interventions chirurgicales. Il informera le chirurgien des meilleurs scénarios et délais pendant l'intervention chirurgicale pour savoir où effectuer une exfoliation de la membrane, un laser, des injections ou d'autres actions visant à prévenir les blessures au tissu opératoire et à améliorer les résultats pour le patient. « L'invention ORLenz AI améliorera les interventions chirurgicales grâce à des informations présentées comme des marqueurs virtuels sur la lentille du casque ORLenz », explique le Dr Ting. « En plus du flux vidéo de la chirurgie, il y aura des curseurs, des menus et du texte qui clignoteront pendant l'opération, visibles virtuellement par le chirurgien sur le casque AR. »

Le Dr Linda Lam, docteur en médecine, M.B.A., médecin chef chez Ocutrx, a souligné qu'il est possible pour le prestataire de soins de consulter les résultats à distance afin d'effectuer un examen et une analyse ultérieurs, permettant ainsi des possibilités et des services de télésurveillance et de télémédecine.

Ocutrx Vision Technologies n'est peut-être pas encore un nom familier, mais une grande partie du monde bénéficie des fondateurs de la société. C'est aux frères Michael et Mitchael Freeman que l'on doit le développement de certaines des technologies fondamentales désormais connues comme les normes IEEE 802.11(n) MIMO, soit la même technologie utilisée aujourd'hui lorsque nous envoyons des vidéos depuis nos téléphones portables. Après qu'une dégénérescence maculaire liée à l'âge (AMD) a été diagnostiquée chez le père des frères Freeman, ils se sont donnés pour mission de corriger les effets de cette maladie dévastatrice. Les Freeman ont réuni l'équipe qui les a aidés à développer la vidéo mobile en streaming dans les années 90, et leur prototype, l'Oculenz AMD, est présenté comme la prochaine meilleure chose en ophtalmologie pour la dégénérescence maculaire et la basse vision. Parmi les applications supplémentaires figurent l'armée, les drones, les jeux, le commerce, l'industrie et bien plus encore. Les casques AR/XR d'Ocutrx Vision Technologies présenteront les capacités les plus récentes et les plus importantes de la plateforme Snapdragon XR2 et du réseau d'AT&T comprenant la 5G.

« En fusionnant ces technologies virtuelles et de communication, nous avons le potentiel de libérer un raz de marée d'applications AR/XR innovantes qui pourraient complètement réorganiser l'industrie de la santé et promouvoir la télémédecine », a déclaré Michael Freeman, JD, fondateur et PDG / DTI d'Ocutrx. « De meilleurs résultats signifient des interventions chirurgicales plus courtes, des temps d'inactivité moins longs pour les patients, ainsi que des délais de traitement plus rapides et moins de réadmissions pour les établissements, ce qui se traduit par une amélioration de l'efficacité des soins de santé à tous les niveaux. »

À propos d'Ocutrx

Avec son siège social à Irvine, en Californie, et des laboratoires de recherche et développement à Colorado Springs, dans le Colorado, et à Tulsa, dans l'Oklahoma, ainsi qu'un nouveau bureau à Londres, en Angleterre, Ocutrx est une nouvelle génération d'entreprise de fabrication de réalité augmentée / réalité étendue axée sur le casque AR le mieux connecté, le plus léger et à la plus haute résolution, proposant le plus grand champ de vision du marché. Les casques AR Ocutrx arborent une résolution de 60 pixels par degré, ce qui est la résolution la plus élevée que l'œil humain puisse voir à 20/20. Ocutrx se concentre sur l'AR/XR en tant que dispositif médical tant pour les chirurgiens que pour les patients afin d'offrir à tous une expérience de réalité étendue. À un moment où les applications mondiales pour des solutions d'AR faciles à porter et à utiliser sont présentées comme la « prochaine grande réalisation après les smartphones », Ocutrx crée une visualisation révolutionnaire et efficace de la chirurgie et de l'utilisation de l'ARWear pour le secteur médical.Pour en savoir plus sur Ocutrx et sa technologie révolutionnaire, veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse www.oculenz.com.

Qualcomm et Snapdragon sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Qualcomm Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Les produits Ocutrx mentionnés dans le présent communiqué de presse sont proposés par Ocutrx Vision Technologies, LLC et/ou ses filiales.

