July 08, 2020 18:04 ET

MONTREAL, 08 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’honorable Jean Charest ainsi que des membres des industries aérospatiale et aérienne tiendront une conférence de presse virtuelle pour discuter du manque de stratégie et d’appui du gouvernement fédéral pour leurs secteurs. Ces manques mettent en péril des dizaines de milliers d’emplois et menacent le leadership du Canada en la matière.



Lors de la conférence de presse, M. Charest sera joint par :



Mike Mueller, vice-président senior, Association des industries aérospatiales du Canada ;

John McKenna, président-directeur général, Association du transport aérien du Canada





DATE : Jeudi 9 juillet 2020 HEURE : 11 h 00 (EDT) OÙ : *Par vidéoconférence*

Veuillez contacter Marie-Pier Côté à mpcote@tactconseil.ca pour obtenir le lien.



*L’heure peut être sujet à changement s’il y a une importante conférence de presse gouvernementale sur la COVID-19 au même moment. Un mémo sera envoyé.

Renseignements : Marie-Pier Côté 418 999-4847